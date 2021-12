Mumbrú: "El Unicaja es un equipazo con una línea exterior mortífera"

El entrenador del Surne Bilbao Básket, Alex Mumbrú, aseguró que el Unicaja, rival al que recibe este miércoles el conjunto bilbaíno en Miribilla, "es un equipazo" que cuenta con "una línea exterior mortífera". "Jaime Fernández, Brizuela, Bouteille, Alonso, Cole, Abromaitis, Barreiro, Guerrero, Micheal Eric ... es un equipazo. Tiene una línea exterior muy peligrosa, con muchos puntos en sus manos, dos cuatros abiertos que pueden abrir el campo y un juego interior contundente con Eric", desgranó Mumbrú al conjunto malagueño en la rueda de prensa previa al partido.

Por ello, para el técnico catalán, "el Unicaja sí es el de otros años". "Aunque a lo mejor sí han perdido partidos y están un poco más cerca de nosotros, creo que tiene un gran equipo, un equipo compensado y con una línea exterior mortífera", añadió, asumiendo que el Surne Bilbao deberá "estar bien primero en la línea exterior y luego defensivamente para poder pararles". "Está bien entrenado y Fotis tiene muy claro a qué quiere jugar. Seguro que vienen a competir y a apurar sus últimas opciones de estar en Copa", ahondó.

A pesar de la buena racha que mantiene, con cinco victorias seguidas en el Bilbao Arena intercaladas en las nueve últimas jornadas, Mumbrú cree que se podría decir que el Bilbao Basket está en su "mejor momento" si no tuviese "bajas por COVID-19". Dos jugadores cuya identidad no desveló y que no serán compensadas con ninguna alta más allá de que puedan jugar Tomeu Rigo y/o Alex Galán, piezas de complemento en la plantilla y que fueron bajas en los últimos encuentros.

"No somos un equipo que tenga 16 jugadores y pueda contar siempre con 12. Nosotros, si tenemos a dos o tres con COVID-19, ya son muchos jugadores", apuntó, deseoso de que mañana se llene "lo máximo posible" un Bilbao Arena al que pueden acudir un máximo de 8.000 espectadores, el 80 por ciento de su aforo, por las restricciones sanitarias.

"Es bueno que no se pare la liga"

Mumbrú también consideró que, a pesar de los numerosos casos de COVID-19 que están apareciendo en todos los equipos de la Liga Endesa, en la que se han tenido que aplazar varios partidos, "es bueno que no se pare la liga". "Por supuesto que es bueno que no se pare la liga porque creo que es bueno para el espectáculo y es bueno para la liga", dijo Mumbrú dado que la nueva ola de la pandemia, la de la cepa "ómicron, parece que es mucho más contagiosa pero mucho menos mortífera" que otra anteriores.

"Está bien que intentemos maneras de jugar. A veces nos perjudicará, como en este partido, y a veces nos beneficiará, pero tenemos que convivir con ello", apuntó. En ese sentido, se mostró partidario de "volver a la normalidad porque si no va a haber un momento en el que nos vamos a volver locos con tantas restricciones". "Es lo que nos está tocando vivir y hay que asumirlo tal como viene", añadió un Mumbrú que reconoce que seguir jugando "tiene cosas positivas y tendrá cosas negativas".

"Las positivas, que continuará la liga, que intentaremos seguir jugando los partidos y que el espectador pueda seguir viéndolos; y la negativa, que te puede afectar a jugadores importantes", reflexionó antes de medirse al Unicaja con dos positivos por COVID-19, mientras que el conjunto malagueño no tiene ninguno. El técnico barcelonés, por otro lado, destacó que el Bilbao Básket está siendo "ejemplar" intentando "maximizar la seguridad" con un "exhaustivo control del COVID-19" para evitar que Miribilla "sea un foco de infección".