El ascenso del Unicaja Femenino sopla su primera vela.

El primer ascenso en la historia del Unicaja Femenino, que echó a andar hace algo menos de tres años, sopla su primera vela. Un éxito esperado y necesario para un proyecto que no ha dejado de mirar hacia arriba desde su nacimiento. Después de una bala gastada, el equipo comandado por Lorena Aranda celebró tras un fin de semana apoteósico en Los Guindos.

A una victoria sencilla frente al Beiman Sevilla le siguió una agónica frente al Adareva canario. A un minuto del final perdía el cuadro cajista por cinco puntos (58-63) y terminó ganando por tres (66-63). Salieron Vero Matoso, Angel Robinson y Claudia Alonso, los fichajes (junto a Gema García y Noelia Masiá) para seguir empujando hacia la élite. Y quedaba la guinda. Una mañana de absoluta locura para ganar al Estepona después de dos prórrogas (lea la crónica). Un partido que será inolvidable para la sección y del que ya pasaron 12 meses. "Lo recuerdo como una de las cosas más bonitas que me ha pasado a nivel deportivo", recordaba la base paleña, que no se conforma: “¿Por qué no seguir soñando? "Aún recuerdo el calor que transmitían Los Guindos. Aún me sigo emocionando. Es una sensación espectacular", añade Vero Matoso, uno de los pilares sobre los que se sostiene el Unicaja Femenino.

No se detiene ahí la ambición del proyecto, que tiene la mirada en la Liga Femenina Endesa. Por lo pronto, si la crisis del coronavirus lo permite, disputará la Fase de Ascenso. El 25 de mayo se conocerá la decisión de la FEB. Sea como fuere, el desembarco malagueño en la categoría de plata ha sido excepcional. Costó la adaptación en los primeros compases, pero después el equipo cajista voló y comenzó a apilar triunfos. Cuando se cortó la competición, tenía la mejor racha tras enlazar seis. Hubo refuerzos importantes como Angela Rodriguez o Ana Pocek, que habla de la confianza en el proyecto. De celebración otro 19 de mayo.