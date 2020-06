Bouteille, el as en la manga

Mañana comienza en Valencia la fase final de la ACB, un torneo que será recordado en la historia de la liga. Una solución excepcional para una situación que también lo es. La crisis del coronavirus ha dejado un formato con 12 equipos luchando por un título en apenas 15 días. Ahí estará el Unicaja, que se presenta con ambición. Los parámetros cambiaron y ahí los favoritos lo son menos. Lo cierto es que no existen precedentes a los que acogerse, se parte desde cero.

Es una ventaja para el equipo malagueño, que aspira a darse una alegría para cerrar una temporada extraña. Ya no podrá jugar la Euroliga desde septiembre, de hecho ya es casi oficial la composición de la Eurocup, pero aún quedan retos importantes en estas dos semanas. Tiene muchas armas el conjunto cajista para colarse entre los mejores. Una de ellas, de la que por cierto se está hablando mucho, es Axel Bouteille.

El alero francés llegó a Málaga poco antes de que la pandemia golpeara con dureza a España. Jugó dos partidos y se pararon las competiciones. El movimiento para hacerse con el francés, al igual que el fichaje de Brizuela, fue una señal del Unicaja hacia el exterior. Hay ambición por mirar hacia arriba. A Toupane se le sustituyó con su compatriota. Un jugador de 25 años con un amplio margen de mejora y que ya ha tenido mucho impacto en la liga española. Maravilló en Bilbao, destacando su sangre fría en los finales apretados, y ahora su carrera está en un nuevo peldaño. Sin Jaime Fernández, su importancia crece aún más.

Está atado hasta 2022, sólo Brizuela y Nzosa tiene un vínculo más lejano, lo que habla de la apuesta. Decía Manolo Rubia que aunque sin estar en Euroliga seguirá en Málaga. Hay satisfacción en el club malagueño con su trabajo. "Me ha sorprendido gratamente. Es un chico muy callado, siempre está metido en el entrenamiento y no demanda que le llegue la bola o se le tenga en cuenta. Hace su trabajo, es callado y cuando le llega es un anotador y es increíble", aseguraba Casimiro en una charla organizada por Endesa, mientras contaba una anécdota de hace unos días: "Alguna vez los entrenadores del Unicaja lo comentábamos. Estábamos en un entrenamiento que teníamos en Los Guindos. Habíamos entrenado durante una hora y media bastante fuerte en el último tramo de la semana pasada. Quedaban 20 minutos y estaba todo el mundo prácticamente agotado, al límite, y él cada balón que pasaba por sus manos lo hacía oro. El club estuvo muy listo, anduvo rápido, y estoy muy contento con él". Ya avisaba el ex cajista Fred Weis de sus condiciones.

Unas buenas palabras que refrendaba Rafa Martínez, que compartió vestuario en Bilbao durante varios meses. Ambos trabaron una buena amistad y en redes sociales hay constancia de ello. "Es buen chaval, que es lo más importante para hacer vestuario. Tiene una proyección increíble. Me llevaba muy bien con él, era mi compañero de habitación y en el vestuario. Me sorprendió muchísimo, lo había visto jugar en el Limoges. Ve el aro como una piscina. Es un anotador increíble y que siempre suma, que es lo más importante", explicaba el veterano escolta, que lo tendrá en frente el 25 de junio en la última jornada del Grupo A. Será en una Fonteta que ambos asaltaron en febrero. Bouteille metió el triple ganador.