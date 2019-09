El ayuntamiento de Puente Genil homenajea a los hermanos Tamba

El verano de 2019 será difícil de olvidar para el baloncesto español. Coronado con el Mundial absoluto en China, la selección también ha firmado multitud de éxitos en sus categorías inferiores. Y en ellas ha sido protagonista la cantera del Unicaja, donde hasta cinco jugadores regresaron a Los Guindos con medallas al cuello. Dos de ellos, los hermanos Ismael y Pablo Tamba, fueron homenajeados esta mañana en su localidad natal de Puente Genil.

El ayuntamiento cordobés entregó sendos obsequios a los canteranos cajistas en reconocimiento por su trabajo en las inferiores de la selección española, con las que fueron campeones de Europa. Ismael Tamba se alzó con el oro en el torneo continental sub 18 junto a Alessandro Scariolo y el malagueño y ex cajista Gody Dike. Por su parte, Pablo lo hizo en el europeo sub 16 junto a Pablo León.

La lata este verano la abrió Ignacio Rosa, que este año jugará cedido en el TAU Castelló de LEB Oro, con la medalla de plata en el Europeo sub 20. Además, a nivel absoluto no se puede olvidar el papel de Ángel Sánchez-Cañete, Enri Salinas y Carlos Salas en el cuerpo técnico de Sergio Scariolo. El colofón a un estío pleno de éxitos en clave malagueña.