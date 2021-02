Brizuela: "Si opino de los árbitros igual me meto en problemas"

Darío Brizuela, escolta del Unicaja y gran protagonista del partido que perdieron frente al Barça en Copa del Rey pese a sus 33 puntos, se mostró "jodido" por haber perdido y prefirió no hablar de los árbitros porque podía meterse "en problemas". "El partido ha transcurrido como queríamos y hemos metido la canasta para ir a la prórroga. Allí se nos han ido. El plan de partido ha estado bien y así son las cosas. Estamos jodidos porque no nos vale hacer un buen trabajo si no se gana", dijo Brizuela en zona mixta.

"Da igual los puntos que metas si no ganas", dijo respecto a su anotación. Independientemente de haber quedado eliminados, el Unicaja ha dado un giro importante en las últimas semanas: "Estamos contentos con el cambio de todos en general, estamos en una buena línea, pero hay que cuidarlo ahora. El objetivo es entrar en play off. Estamos bien pero ahora hay que ganar partidos", comentó. A Brizuela se le pidió que comentara lo que les había dicho su entrenador, Fotis Katsikaris. "Nos ha dicho que estaba contento y orgulloso con nosotros, pero que nos tenemos que ir jodidos, estamos jodidos todos. Esto consiste en ganar", apuntó. Preguntado por los árbitros, fue claro. "Si opino de los árbitros igual me meto en problemas", finalizó Darío Brizuela.