Brizuela: "Tengo fe ciega en mis compañeros"

Darío Brizuela es uno de los que está de vuelta después de disputar las ventanas de cara al Mundial de 2023. Con España se vio una versión más ejecutora del escolta, con menos balón en las manos. Su peso en el Unicaja está fuera de dudas. Junto con Norris Cole tienen las llaves y su protagonismo con Fotis Katsikaris es muy alto. Ahora él, como el resto de la plantilla cajista, tiene que dar un paso adelante para salir de la situación delicada en la ACB. La Copa del Rey de Granada, primer objetivo indispensable, está en el alambre.

"La ACB es más fuerte cada vez", decía el escolta en una entrevista en Radio Marca, para mostrar la confianza que tiene en el equipo malagueño: "Nosotros al final tenemos la plantilla que tenemos, que no es mala, pero nos está costando en algunos sentidos encajarnos bien y ser sólidos durante 40 minutos. La temporada es muy larga y yo tengo fe ciega en mis compañeros, en mi cuerpo técnico y acabará saliendo bien. No me cabe la menor duda al respecto".

El torneo copero centra el debate. Hacen falta al menos cuatro o cinco victorias para poder sellar el billete y el margen para perder es cada vez más estrecho. Y quedan duelos en esta primera vuelta frente al Real Madrid o el Valencia Básket. "Siempre hay tiempo, hay que pelearlo hasta el final. Sí que es verdad que este año lo tenemos más complicado que el pasado, pero no tiene porqué ser un motivo para bajar los brazos. Todo lo contrario, hay que pelear todos los partidos. Si llegamos con un buen balance para entrar en la Copa, bien; si no es una pena y no estaremos contentos, pero no hay tiempo para lamentarse porque la temporada sigue con la Champions y para entrar en el play off", decía el exterior.

La Basketball Champions League es el otro frente del Unicaja, donde marcha con mejor rumbo. A excepción del borrón y Dijon, su camino era impoluto. Parte como uno de los aspirantes claros. No huye de esa condición Brizuela, en el quinteto ideal de noviembre. "Es importante para nosotros este año, encima hemos empezado con buen pie. Va a ser una temporada muy larga. En absoluto estamos relajados o con confianza de que vamos a llegar muy lejos, pero el objetivo es claro de llegar al final. Hay que tener muy claro que va a ser muy duro. Hay equipos españoles que lo han ganado, pero son de nuestro nivel. No somos más favoritos que otros por ser el Unicaja", explicaba.