Scariolo: "Vi a Barreiro un poquito bajo de moral; irá hacia arriba, es bueno y un chaval estupendo"

Sergio Scariolo pasó unas horas en Málaga después de regresar desde Jaén con la selección española y antes de regresar a Bolonia para volver a coger las riendas de la Virtus de Bolonia. El bresciano de Marbella estuvo en Radio Marca Málaga, en el reconocimiento que se le dio a Carlos Cabezas, y dejó algunas reflexiones interesantes sobre los buenos partidos de España en la primera Ventana rumbo al Mundial 2023, la labor de los jugadores del Unicaja y la figura de Carlos Cabezas.

Fue cuestionado Scariolo por el buen papel de Jaime Fernández en estos dos partidos ante Macedonia y Georgia "No creo que haya ningún secreto. Un jugador actúa con más facilidad mejor cuando hay un contexto cohesionado, que funciona. El equipo trabajó muy bien. Podíamos permitirnos exigir y ser ambiciosos con los objetivos en estos partidos porque la capacidad de recibir los conceptos y los mensajes de los jugadores es alta, llevan muchos años haciendo esto, reciben información durante la temporada. No es que llegue un jugador de su club y se pone a rendir en tres días. Viene de hace muchísimo tiempo. Hay jugadores que están saliendo de nuestra cantera que llevan muchos años trabajando de determinada forma, los que han estado en las ventanas... Es un tiempo que permite coger una pequeña ventaja respecto a otros que no tienen esa organización y deben improvisar un poco más. He estado contento con todos, también los del Unicaja, incluso con Jony [Barreiro], aunque le he visto un poquito bajo de moral, pero es un chaval estupendo, un buen jugador e irá hacia arriba. Había jugadores en su rol que estaban mejor pero él, con inteligencia, humildad y educación, ha cumplido con su labor".

"Al margen de los resultados, las cosas van creciendo bien, ya llevamos unos años con un grupo de jugadores que se amplía y crece desde la sub 12 y sub 13 con los mismos conceptos y principios y vamos a disfrutar de ello porque llegan con las ideas bastante claras, no hacen falta muchos días para poner a tono un sistema. Es una ventaja llevar el trabajo bastante bien hecho. Estuvieron bien Jaime, Brizuela, también Alberto muy bien con McFadden...", proseguía cuestionado por los cajistas.

También relató el italiano su llegada al Unicaja a finales de 2003. "Fue un aterrizaje un poco convulso, con el equipo último en la tabla, mucha indefinición en los roles, mucha ilusión pero también mucha presión porque las expectativas eran importantes. Intenté reordenar un poquito los roles en el equipo de formar correcta, dar un paso de consolidación a Berni, Carlos y Germán, con la tranquilidad de que tendrían un mínimo de minutos garantizado jugaran como jugaran. Es la forma de hacer jugar a los jóvenes. Muchas veces llegaban al máximo de minutos por sus prestaciones, por merecérselo", contaba Scariolo, que halagaba las capacidades de Cabezas, uno de los jugadores que más tiempo tuvo a sus órdenes: "Carlos no era difícil de convencer, era un chico muy disciplinado y trabajador. Su emotividad le llevaba a salirse un poquito de la línea marcada, pero no por querer hacerlo. La gran fuerza competitiva que tenía podía hacerle subir un poquito de revoluciones el motor. Siempre quería tener un jugador con su corazón, su capacidad de ser bueno en los dos lados, de salir e inmediatamente ser eficaz en la cancha, que no hay muchos que saben hacerlo. Son muchísimas más las cualidades que los defectos. Recuerdo también con la selección, un día usé a Ricky y Raúl y a él nada porque pensaba que era lo mejor y al día después fue protagonista contra Grecia con una excelente defensa a Spanoulis. Esa capacidad de no estar guardando malos rollos no es frecuente, hay jugadores que no saben quitarse eso de encima y eso les limita. Él tenía la mente muy fresca y muy limpia".