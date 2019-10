Antes de emprender el viaje a Gdynia, vía Amsterdam, Luis Casimiro valoró la primera salida del Unicaja en la 7DAYS Eurocup. Que será ante un rival que por el momento se está mostrando muy fuerte esta temporada, no ha perdido aún. Casimiro ha dicho que "siempre es difícil jugar fuera de casa y además lo que he detectado es que el Asseco Arka Gdynia es un equipo que tiene muy buena química. No tienen una rotación muy amplia pero los que juegan están muy identificados con lo que están haciendo. Es un equipo de bastante calidad atlética, con 5 jugadores de origen norteamericano, están tirando muy bien, son muy peligrosos desde la línea de 3".

El técnico manchego destacó que Asseco Arka Gdynia ya ganó en su primer partido europeo, haciéndolo además a domiclio: "Jugaron muy bien el primer partido de Eurocup ante el Oldenburg y es un equipo muy peligroso". Hasta el momento el conjunto de Gdynia ha ganado los 3 partidos en competición oficial. "Están en buena dinámica. Que todos sus partidos se cuenten por victorias ayuda a que estén aún más involucrados y es un equipo que no sabes dónde te pueden crear los problemas", destacaba Casimiro.

Sobre los jugadores más destacados del rival, Casimiro ha señalado que "Bostic viene de hacer muy buen primer partido de Eurocup. Tienen muchos jugadores con puntos en las manos y realmente tenemos que estar muy concentrados para hacer una muy buena defensa de equipo y tener claras las responsabilidades individuales para ganar los duelos que vamos a tener".

En cuanto al Unicaja, el técnico del equipo malagueño ha destacado que "es importante refrendar el buen trabajo que estamos haciendo con victorias. Da confianza y ayuda a creer en las cosas que estás haciendo. El equipo demostró en el partido de Vitoria, una cancha muy difícil, que mentalmente es fuerte. A pesar de la diferencia por la que íbamos perdiendo, el equipo no dejó de trabajar y siguió creyendo. Tener esa constancia te hacer ganar partidos y en eso tenemos que seguir creciendo e insistiendo porque al final nos queda mucho camino por andar".

En la expedición es baja por lesión Axel Toupane, plaza que queda cubierta por el joven Morgan Stilma. El partido entre el Asseco Arka Gdynia y el Unicaja se juega mañana miércoles a partir de las 19:30 horas en el Gdynia Arena. Este encuentro corresponde a la jornada 2 de la 7DAYS Eurocup y se podrá ver en directo en DAZN.