Los campos de mejora de Bouteille

En las últimas semanas se acumulan varias buenas noticias individuales en el Unicaja. El liderazgo de Brizuela, el regreso completo de Jaime Fernández, la recuperación de la confianza de Francis Alonso, la aparición de Waczynski, la consolidación de Nzosa... Hay motivos para la esperanza de cara al final de una temporada gris, ya cerrada en la Eurocup. Otro de ellos es el rendimiento actual de Axel Bouteille, llamado a ser uno de los pilares de este proyecto y, al menos, también del próximo. El francés está teniendo una campaña de altibajos, donde no ha conseguido hasta el momento ser esa referencia anotadora que se esperaba. No ha trasladado a Málaga esa versión demoledora que se vio en Bilbao. Ha enlazado tramos hipnotizantes con otros de intrascendencia.

Quizá tocó fondo en la Copa del Rey, cuando Fotis Katsikaris le dio siete minutos en uno de los partidos más importantes de la campaña. No apareció siquiera en la primera mitad. El equipo malagueño cuajó una noche casi redonda, donde faltó el triunfo. Y apenas necesitó del galo, lo que es una mala noticia para él. Tras una actuación más que discreta con Francia en la ventana de febrero, el alero ha emergido. No le perdió la confianza el entrenador griego, que ahora recoge frutos. En los últimos tres encuentros ha tenido tres buenas actuaciones. Está siendo sólido en el aro rival, superando con holgura los 10 puntos cada día. Ha tenido momentos brillantes, de meter canastas con una facilidad pasmosa. La sensación de que no hay defensa que le pare en esos instantes donde está iluminado. Es una virtud que ya se conocía de Bouteille y que se esperaba que hiciera con más continuidad. Ese es su reto desde que llegó al club de Los Guindos.

Pero se le pide una versión más completa, que va aflorando en estos días. Aportó más allá de los puntos en los partidos de adiós a la Eurocup. Frente al Joventut en Badalona hizo su récord como cajista en balones robados, con cinco. No destaca por su defensa, pero tiene la inteligencia para aportar y no perder tiempo en pista por ser invisible atrás. Ante el Mónaco fue capaz de, además de meter 17 puntos,, repartir seis asistencias. También es su tope como cajista. Es imposible mantener estos números, pero son la prueba real de que el francés puede ser mucho más que un anotador.

Es el desafío que le pone Katsikaris. "He hablado con él. Era jugador de 30 minutos o más en Bilbao y Limoges. ¿Qué queremos de Bouteille? El talento excepcional que tiene. Su sangre fría, le puedes dar el balón y meterla desde donde quiera. O, como el otro día, que no jugó en más de 25 minutos y metió dos triples como si no hubiera estado tiempo sin jugar. Yo hablo mucho con él. Quiero que entienda, y él lo entiende, que para, cambiando el nivel tiene una oportunidad por su talento de encontrar el equilibrio entre su talento y su físico, que no es explosivo y muy fuerte, pero tiene una increíble capacidad anotadora. Las carencias que puede tener tiene que limitarlas, porque es listo, para ser un jugador completo. Con menos tiempo, producir más, es el reto para él. Si entra en su cuerpo y su cabeza tiene todo para ser un jugador como Darío, de cambiar el nivel como jugador", explicaba el heleno en una entrevista con este periódico.

Las expectativas y su talento permiten que se le pida más que los números que está haciendo. En 35 partidos, con 20 minutos de media, está promediando 10.9 puntos (41% en triples), 2.3 rebotes y una asistencia para 8.8 de valoración. Su debe es que su impacto es de -1, teniendo sólo Frankie Ferrari un dato peor. Es un número similar al de Jaime Fernández o Brizuela. Se le pueden conceder ciertos permisos, pero es una cifra donde claramente hay margen de mejora porque ha demostrado que puede ser un jugador más completo. El paso adelante de Waczynski le genera una competición y le rasca tiempo en pista. Su versión de los últimos encuentros le acercará a recuperar su estatus. De momento, está dando puntos con regularidad. Tiene contrato hasta 2022 y es uno de los que debe reivindicarse de aquí a junio.