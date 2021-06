Carlos Cabezas luchará por el título en Uruguay

Más información VÍDEO | El triple ganador de Carlos Cabezas en las semifinales de Uruguay

Carlos Cabezas luchará por el título de liga en Uruguay. Nacional se metió en la final después de imponerse a Urunday en el último partido (95-80). Gran actuación del marbellí, que estuvo 31 minutos en pista. 15 puntos (5/12 en tiros de campo), cinco rebotes y tres asistencias para 14 de valoración. En su equipo también está el ex ACB Esteban Batista, que también es un hombre importante. La final será contra Biguá, en una serie al mejor de cinco encuentros, que comenzará desde el lunes.

A sus 40 años Cabezas sigue teniendo mucho baloncesto. "He pasado momentos difíciles, con el neuroma de Morton, del que me tuvieron que operar el año pasado. Con el parón del coronavirus he tenido que hacer un esfuerzo para venir, costó ponerse a punto. Pero nunca pensé a llegar a los 40 años a este nivel, físicamente tan bien. Me lo estoy tomando temporada a temporada, según me siento físicamente. Me siento orgulloso de estar aquí. Estoy muy contento. ¿Qué me llama para seguir? Me llama el día a día, competir, aún tengo fuego dentro para seguir jugando. Hasta que no pueda, hasta que pierda la chispa, vamos a seguir disfrutando", afirmaba a este periódico hace unos meses.