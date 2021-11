Carlos Jiménez, nuevo Team Manager de la selección española

La selección masculina de España vuelve a la cancha este mes de noviembre, con motivo de sus dos primeros partidos de la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023, y lo hará con una incorporación excepcional: la del ex internacional Carlos Jiménez, quien desde esta cita asume el cargo de Team Manager del equipo. Carlos Jiménez es uno de los más históricos internacionales españoles. Indiscutible en la Selección entre 1997 y 2008, disputó un total de 170 partidos con la camiseta de España, en los últimos años en condición de capitán, y participó en la conquista de 6 medallas: Eurobásket de 1999 (plata), 2001 (bronce), 2003 (plata) y 2007 (plata), Juegos Olímpicos 2008 (plata) y Copa del Mundo 2006 (oro). Puso punto final a su trayectoria tras la final de los Juegos Olímpicos de 2008.

Con anterioridad, Jiménez fue también internacional en categorías de formación en un total de 23 partidos oficiales: con la sub 18 conquistó la medalla de bronce en el Europeo de 1994 con la sub 19 también la de bronce en el Mundial de 1995. De la sub 22 formó parte del equipo que participó en el Mundial de 1997. Trece años después de su último partido con la selección, se reincorpora al equipo, ahora con funciones de coordinación jugadores-FEB, con los que mantendrá un contacto permanente durante toda la temporada, y de jefe de expedición de la Selección. En el que será su debut como Team Manager de la selección, España jugará su primer partido en Skopje contra Macedonia del Norte el viernes 26, y el segundo contra Georgia el lunes 29 en Jaén. Hasta ahora era embajador de la FEB el que fuera director deportivo del Unicaja.

Garbajosa: “Un salto de calidad en la estructura de la selección”

El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, valora que “la incorporación de un Team Manager supone un salto de calidad más en la estructura profesional de la Selección Masculina, y que sea en la persona de Carlos Jiménez representa una doble garantía: por su experiencia y por su conocimiento de la idiosincrasia del equipo, del que él fue hasta no hace tanto uno de sus miembros más relevantes”. Para Garbajosa, “el papel de enlace y representación que va a asumir Carlos ayudará sin duda a gestionar el día a día de la selección desde su vertiente organizativa, tanto en el calendario de Ventanas como en los campeonatos de cada verano. Nos sentimos muy felices de que regrese a la FEB y al que nunca ha dejado de ser su equipo, estamos convencidos de que su aportación en este nuevo cargo va a ser tan decisiva como lo fue en la pista”.

Carlos Jiménez: “Ayudar en todo lo posible y aportar mi experiencia”

Por su parte, el nuevo Team Manager de la Selección asegura que “representa volver a una casa de la que nunca te vas porque de la selección siempre formas parte, como se utiliza ahora el término de Familia por todo lo que representa”. Carlos Jiménez se muestra “contento por la oportunidad y por la confianza que se deposita en mí, y mi aportación va a ir en la línea de lo que siempre ha sido mi participación no sólo en la selección absoluta sino también en las de formación: ayudar en todo lo posible y aportar mi experiencia en bien del equipo”.