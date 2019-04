Nuevo parón para Carlos Suárez. El capitán del Unicaja estará, como mínimo, tres partidos fuera. El ala-pívot se produjo en Lugo una rotura en el isquiotibial de la pierna derecha, que supone la tercera lesión muscular en esta temporada. Luis Casimiro en su comparecencia antes de viajar a Valencia explicaba cómo se tomó la decisión de que jugara. "Carlos lleva entrenando desde el jueves pasado. Hizo la primera semana la readaptación, donde hace trabajo más intenso de lo que va a ser el partido con el preparador físico. Desde el jueves entrena con normalidad, jueves, viernes y sábado. Estaba preparado perfectamente, sin ninguna molestia. Durante el partido se siente mal, tiene gestos raros. Está haciendo un partidazo y en un momento determinado pide el cambio. Pide el cambio alterado. El trabajo previo había sido bueno y si él no está al 100% no lo metemos", aseguraba.

El entrenador cajista relataba cómo se produjo la lesión. "Se hace un estudio en el momento sobre su dolencia de la que se queja en el primer tiempo. Se queja pero baja a defender, vuelve a atacar y pide el cambio. Se le hace un estudio durante el descanso y pensamos que puede volver. Cuando vemos que puede volver y por eso sale en el cinco inicial probando que pudiera estar más caliente. Cuando le sigue molestando lo quitamos del campo y no vuelve a intervenir porque no se le había ido la molestia", comentaba Casimiro, que profundizaba: "Entrena jueves y no tiene molestias, entrena viernes en un entreno de bastante carga y no tiene molestias, entrena sábado y no tiene. Él se encuentra bien, ¿por qué lo vamos a parar? Si lo llegamos a saber y nos hubieran iluminado sí lo hubiéramos parado. Entrena bien y con buenas sensaciones, se encuentra bien y juega el partido en Lugo que es tan importante o más como lo es el siguiente".

Curso para olvidar para Suárez, que venía de no perderse un sólo partido en la campaña más exigente en lo físico en la época reciente, la de la pasada Euroliga. En la presente, el de Aranjuez ya se ausentó en 15 de los 47 partidos que jugó el equipo. Una rotura de fibras en el gemelo de la pierna derecha le hizo perderse dos meses de competición, hubo una recaída en mitad del proceso de recuperación. Volvió en la Copa del Rey y el pasado Viernes de Dolores se produjo una microrrotura en el bíceps femoral de la misma pierna, aunque al no tener partido en la ACB le permitió recuperarse para saltar a pista ante el Breogán.