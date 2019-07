Suárez y su visión del intento del fichaje de Sergio Rodríguez

Carlos Suárez pasó revista al verano del Unicaja. El capitán cajista habló, por supuesto, del intento de fichaje de Sergio Rodríguez, con el que le une una relación de amistad. Ambos coincidieron varios años en el Estudiantes y después también en el Real Madrid. El de Aranjuez contó cómo vivió desde fuera la puja del club de Los Guindos por firmar a el base canario.

"Lo primero es que Unicaja Banco y la Fundación han hecho un gran esfuerzo por intentar conseguir sus servicios. No era fácil y Sergio ha decidido ir por otro equipo. La posibilidad estaba ahí y eso hay que valorarlo también, el esfuerzo que hizo el club. Yo hablé con él, pero no voy a decir qué. Está claro que me hubiera hecho ilusión jugar con él. Sé que estuvo cerca, la gente piensa que no, pero estuvo cerca. Más cerca de lo que la gente piensa. pero al final pasa lo que pasa.", explicaba Suárez, que piensa que hay que pasar página tras su llegada a Milán: "Ahora hay que pensar en otros jugadores, está claro que Sergio nos hubiera dado un salto increíble. Hay que olvidarlo de momento y pensar en lo que viene, en la realidad que es que vengan otros jugadores que no nos den ese salto, pero que van a ser grandes jugadores".