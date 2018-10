Casimiro: "La filosofía es olvidar el pasado"

Lo tiene claro Luis Casimiro. No quiero que el Unicaja pierda el enfoque después de este buen arranque de temporada. Así lo dejó claro antes de partir hacia Bar, donde espera un aguerrido Mornar. "La concienciación y mentalidad es parte de la filosofía, que es olvidar el pasado, para lo bueno y malo. La mentalidad es hacer el mejor trabajo posible para este partido y no mirar más allá. El siguiente partido es lo que nos debe mover, no sirve de nada mirar al pasado", explicó el técnico manchego.

El entrenador cajista está contento con este inicio del equipo. "El equipo está con confianza. Todo el mundo está implicado, con ganas de hacerlo bien", declaró Casimiro, que ahondó en el asunto: "Estoy contento con la actitud y el deseo de los jugadores y quiero corregir pequeños detalles, nada considerable que sea un gran problema".

Luis Casimiro también habló de los siguientes temas:

Mornar Bar: "Juega sobre todo con mucha agresividad en ataque, una línea de perímetro muy peligrosa, con tiradores y penetradores. Están bien armados por dentro, tienen talento en su cinco con Lukovic, sus cuatro juegan duro y tiran de tres y van a canasta con fuerza. Es un equipo que demuestra que está en forma, gana los últimos partidos, gana en cancha de Turín y al Partizán. Están en racha. Están equilibrados en el juego interior con gente buena y gente peligrosa en el perímetro".

Rendimiento rival: "No me ha sorprendido porque cuando empiezas una competición no sabes por donde van a venir. Están demostrando que es un equipo que a nivel ofensivo puede hacer puntos y tiene que tener ese control. No me sorprende porque son buenos jugadores y juegan un baloncesto dinámico".

Buen arranque: "Cuando empiezo no me espero nada, vivo muy en el presente. Son muchos años de entrenador y sé que todo es cambiante. No me planteo nada en concreto, solo los detalles que nos pueden hacer mejorar. Que vaya cogiendo conceptos y las mejores que podemos hacer. No quiero pensar cómo estamos y cómo nos va a ir".

Mentalización: "Por el trabajo que hicimos ayer todo el mundo es consciente que estamos empezando y que el siguiente partido es fundamental. Corregimos cosas y trabajamos detalles de la defensa. A partir de ahí, mirar al equipo rival. Apoyados también en el vídeo, los últimos retoques".

Margen de mejora: "Pequeños detalles como cerrar el rebote, estar bien posicionados para las ayudas, respetar los espacios, seguir compartiendo la bola, defender el pick and roll. No estoy especialmente preocupado por ninguno, solo hay que incidir".

Carpena: "Lo encuentro mejor. Hay mucho mejor ambiente que en cualquier momento, sobre todo, porque hay más afluencia de público. La afluencia es super importante, esa fidelidad hay el equipo es la razón de ser de un equipo profesional. Hay una buena transmisión de la cancha a la grada y viceversa. La gente está muy metida y los jugadores dan ese extra que es difícil dar fuera de casa".

Trabajo previo al choque: "Primero el mayor porcentaje lo busco en nuestro equipo, sí que es verdad que el 75% del trabajo de hoy va en función del rival. Ese 25% restante de otros días es en función del rival para protegerte de sus virtudes y explotar las cosas buenas para nosotros. Pienso más en nosotros, pero no dejo de mirar al rival".