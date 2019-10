El milagroso regreso de Kuzmic

A mediados de julio, la vida del ex cajista Ognjen Kuzmic pendía de un hilo. Un gravísimo accidente de coche cuando regresaba de una boda en Banja Luka, poco antes de incorporarse a la concentración de la selección de Serbia. Con lesiones en cabeza y pecho, las informaciones que llegaban desde Belgrado eran muy preocupantes y peleaba por su vida.

Tres meses y poco después, Ognjen Kuzmic saltaba a la pista del Pionir de Belgrado, regresaba en un partido de competición oficial, el de Euroliga que jugaron el Estrella Roja, al que regresó esta temporada tras dos años en el Madrid, y el Barcelona y que acabó con victoria catalana (65-73). Kuzmic estuvo en pista 3:24 y le dio tiempo a anotar una canasta.

Ognjen Kuzmic is back, and the reaction of @kkcrvenazvezda fans after his first bucket for the season is priceless(video via @SinishaSRB)pic.twitter.com/cU0CUiaXQQ