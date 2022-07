Las claves de España sub 17 para ganar a Canadá

Javier Zamora, entrenador de la selección sub 17 de España en el Mundial de Málaga, se refirió al partido que este miércoles debe afrontar España en el cruce de octavos de final en Alhaurín de la Torre ante Canadá. Un cruce duro aunque los canadienses no han rendido a un nivel muy alto en la fase primera, pero ahora se parte de cero.

"Ante la República Dominicana hicimos un partido muy duro, nos costó coger ritmo y ver situaciones claras en ataque, pero estuvimos duros en defensa y nos pudimos destacar con un poquito de acierto. Esto es un Mundial, cada partido es duro, cada partido hay que trabajarlo, hay que ganarse cada posición. La derrota ante Lituania nos sirvió para saber lo que es un partido internacional, lo que es una selección como Lituania. Era el primer partido en competición oficial de esta índole para muchos jugadores. Fue un partido competido, cerrado, en el que ellos estuvieron mejor y se llevaron la victoria merecidamente. Por supuesto que nos sirvió para aprender y para seguir trabajando", decía Zamora, antes de pensar ya en lo que viene: "Canadá es un equipo con mucha presencia física y una de las claves será controlar el rebote y que el partido vaya a nuestro ritmo. El partido ante República Dominicana fue muy trabado, muy parado y nosotros necesitamos encontrar un ritmo alto de juego, afianzar ese rebote y esa salida de contraataque que tanto nos da y poder imponer nuestro ritmo para dominar el rebote. Así tendremos opciones de pasar a cuartos".

"Son cruces de todo o nada", insistía Zamora cuando se le cuestionaba por el nivel dado hasta ahora por el rival, que ya no cuenta: "Canadá tiene mucha presencia física, pero también le condiciona el juego, la defensa en pick and roll, están usando mucha zona. De momento, en la primera fase no han encontrado buenas sensaciones, aparte de que Francia y Serbia han hecho dos partidazos contra ellos. Vamos a intentar imponer nuestro ritmo, tratar de trabajar atrás y controlar el rebote para poder correr y que el partido vaya a muchas posesiones".