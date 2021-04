Cómo y dónde ver en TV el Unicaja - Casademont Zaragoza

El Unicaja se medirá este sábado al Casademont Zaragoza. Será un encuentro importante para mantenerse en puestos de play off de la ACB. Los de Fotis Katsikaris no podrán contar con el lesionado Carlos Suárez y mantiene las dudas de Yannick Nzosa y Gal Mekel.

El Casademont Zaragoza llega a la cita en decimotercera posición, con un balance de 12 victorias y 19 derrotas, si bien se mantiene en la disputa por una de las plazas que dan acceso al play off. En su último partido, los zaragozanos se impusieron al Hereda San Pablo Burgos por 95-98 en el que fue el debut en el banquillo del ex entrenador del Unicaja, Luis Casimiro. "En Málaga me he sentido querido", decía en la previa el manchego.

Precedentes

Ambos equipos se han enfrentado en un total de 22 ocasiones en la liga regular con un balance igualado: 11 victorias para cada uno. Se da la circunstancia de que fuera de casa el registro es mejor (6 victorias y 5 derrotas) que en Málaga (5 victorias y 6 derrotas), por lo que ahora se abre la posibilidad de que, en caso de victoria, romper esa igualdad y, de paso, nivelar los números en casa. En el último enfrentamiento, el Unicaja se impuso por 63-92.

Estadísticas

El Casademont Zaragoza es el primer equipo de la competición en tiros libres anotados (16.26 por partido) y en mates (4 por choque); el segundo que más faltas recibe (21.74) y que más tiros de 2 anota (22.32); y el tercero en anotación (87.42 puntos por encuentro) y en rebotes defensivos (26.06 rechaces).

En cuanto a jugadores, el escolta Dylan Ennis es el principal referente ofensivo del equipo maño, con promedios de 16.8 puntos, 3.2 rebotes, 3.2 asistencias y 16.6 de valoración. Le acompañan en la labor ofensiva Elias Harris (13.4 puntos, 4.5 rebotes, 16 de valoración), Nico Brussino (11 puntos, 3.8 rebotes) y Robin Benzing (10.3 puntos, 2.5 rebotes) en una plantilla que también cuenta con Jacob Wiley (8.8 puntos, 3.6 rebotes), Tryggvi Hlinason (7.9 puntos, 5.3 rebotes, 1.2 tapones) y Jonathan Barreiro (9 puntos, 4.3 puntos).

Horario y fecha

El encuentro se disputará el sábado 24 de abril desde las 20:45 horas, sin público en el Martín Carpena.

Cómo y dónde verlo

El encuentro será ofrecido por la plataforma de pago Movistar, en su canal Movistar Deportes 1, dial 54. Y se podrá seguir en directo en la web de Málaga Hoy.