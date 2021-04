Luis Casimiro vuelve a Málaga tres meses después. Lo hace a los mandos del Casademont Zaragoza, con el que ya ganó en Burgos. Se marchó del Unicaja en enero, lo sustituyó Fotis Katsikaris, después de dos años y medio. En su rueda de prensa previa hacía resumen de su segunda etapa en la Costa del Sol. "De Málaga, como con todo pasado, me quedo con lo mejor. Y lo mejor es que he estado dos temporadas y media allí, donde he trabajado muy a gusto. Donde la primera temporada jugamos muy buen baloncesto. En la segunda me quedo con que jugamos una final de la Copa del Rey en casa y vi un Carpena a rebosar y entregado al equipo. A falta de anotar un tiro libre o de un rebote ofensivo hubiéramos estado en semifinales de la ACB en la famosa burbuja de Valencia. Me quedo con los momentos buenos. Me quedo que en esta temporada con muchas lesiones y con sólo un base como Alberto Díaz el equipo fue capaz de hacer récord en victorias visitantes y ganar 13 de 15 partidos esta misma temporada. Me quedo con eso, con las cosas buenas", decía el manchego.

"Va a ser especial porque me voy a enfrentar a jugadores que acababa de entrenar hace poco tiempo. Y sobre todo a jugadores que le tengo mucho cariño porque Jaime Fernández y Alberto Díaz debutaron conmigo con 17 años y los volví a encontrar en esta etapa en su madurez. Disfruté de esos niños que debutaron en la ACB y que luego me encontré siendo maduros y de los cuales me han ayudado mucho. Por ese motivo va a ser especial", recordaba el ahora técnico maño, con el estos días tenía buenas palabras Brizuela, que razonaba sobre cómo se sintió en Málaga: "Es un partido que si hubiera gente sería más especial. En este caso como no hay gente no es tanto. Yo en Málaga me he sentido querido. Me he sentido querido en la vida normal, en la calle, en el Carpena, en los restaurantes, en los sitios me he sentido querido. Y luego no tanto en redes sociales por un grupo. La vida, para los que tenemos unos años y venimos de otras generaciones, no es lo virtual sino la realidad pues muy a gusto y muy agradecido a la estancia mía en Málaga. Dicho todo esto sólo tengo que pensar en cómo puedo ayudar a mi equipo para poder ganar en esa cancha".

Aunque resultaba extraño porque él estaba al mando del Unicaja hasta hace poco, el manchego analizaba los peligros cajistas. "Hay cosas nuevas. Fotis metió cosas nuevas, cambió situaciones de estrategia. Pero es evidente que los jugadores siguen siendo los mismos exceptuando uno que es el pívot que ficharon. Las características de los jugadores son las mismas y en eso sí que puedo ayudar a mis ayudantes porque los conozco bastante bien", admitía Casimiro, que finalizaba: "Ellos el día que anotan de tres puntos con fluidez es un equipo letal. Son jugadores de mucha racha, con mucha capacidad anotadora. Cualquiera, no voy a decir nadie, pero cualquiera del exterior tiene una capacidad anotadora tremenda. Cuando ellos juegan bien y levantan buenos tiros de tres y los anotan son un equipo muy peligroso. Si somos capaces de parar esa línea sin olvidarnos del equilibrio que puedan tener dentro con Deon Thompson y con los pívots con las continuaciones pues estaremos haciendo el primer trabajo para ganar".