Axel Bouteille también habló después del partido, el alero del Unicaja se mostró muy apesadumbrado: “Es siempre la misma historia. Concedemos muchos tiros libres, sufrimos en el rebotes de ataque, perdimos muchos. Tuvimos grandes momentos en el segundo cuarto, pero malos momentos. Repetimos la historia, momentos buenos y malos, pero siempre pesan los malos al final”.

Para el galo hay algo importante que conseguir a pesar de la derrota: “Es una gran decepción para nosotros. Tenemos que trabajar para hacer las cosas mejor. Hemos perdido partidos el primer cuarto por 13, después ganamos el segundo por 19 y hemos perdido los dos últimos. Tenemos que comprender las cosas que hacemos mal”.

“Hemos cambiado la defensa, algunos sistemas ofensivos y defensivos, pero se ve que al final perdemos. Hay cosas que estamos haciendo mejor, seguro. Pero hoy no ha sido suficiente para ganar”, indicó e insistió en que no está muy lejos la victoria: “Estamos ahí, necesitamos ganar. No perdemos los partidos por 20 o por 25 puntos. Mantener el mismo nivel de juego los 40 minutos es difícil, pero tenemos que controlar mejor los malos momentos, nos cuestan caros. Tenemos que hacerlo mejor para ganar”.

Por último, no quiso valorar fechas próximas importantes: “Ahora no pienso en la Copa o en la ventana de la selección, sólo en ganar partidos, en cambiar las cosas. Trabajamos para ganar, pero la historia se repite al final siempre, son ya demasiadas derrotas. Lo que necesitamos es una victoria”.