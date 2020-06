Brizuela: "Vamos a tener una carga de partidos altísima, los cuerpos no están acostumbrados"

Las series y la cocina fueron dos de los mejores pasatiempos para Darío Brizuela durante el confinamiento. Regresó la actividad en Los Guindos y tocó volver a enfocarse en la pista. Volver a meter canastas más de dos meses después. "Los primeros entrenamientos fueron muy raros. Todos nos sentíamos raros con el balón en la mano. No pierdes el tiro, pero el tacto es raro. Botando y demás no me notaba igual de suelto que de costumbre. Ha sido un poco extraño hacer cosas normales y básicas. Ahora estamos entrenando normal y compitiendo bien entre nosotros", aseguraba el escolta en Cope Málaga: "A principio los dos primeros días estaba super contento por volver, la gente estaba super ilusionada. Pero pronto se notó el dolor físico, era la primera vez en nuestras vidas que estábamos 60 días sin hacer nada. Ahora ya el equipo está bastante en forma y con un montón de ganas de competir".

Una puesta a punto para el play off de la ACB, que está a la vuelta de la esquina. "Fue bastante complicado porque los entrenamientos iban enfocados a correr mucho y esos fueron bastante duro. Ahora se enfoca todo más a la competición, ahora me encuentro bien y listo. No vamos a estar en una perfecta forma física, pero estamos cerca. Intentaremos aguantar el torneo, no es fácil, va a ser una carga que no es normal para nosotros", explicaba el vasco sobre el inicio, mientras hablaba sobre la atmósfera que se va a crear en Valencia: "El temor va a estar ahí, sí que es verdad que podríamos tener el mismo ahora entrenando. Somos conscientes que una vez empiece el torneo tenemos que cuidarnos mucho. La ACB ha planteado unos protocolos muy buenos, pero somos conscientes que tenemos que seguir las normas muy bien y tener cuidado con todo. Una vez empieces a competir no piensas en eso. Durante los 15 días somos conscientes de que en un poco de riesgo estaremos y que tenemos que tomar todas las precauciones posibles".

Brizuela es un jugador que habla claro, siempre con argumentos. "Cuando he hablado de esto con mis padres y mis amigos todo el mundo pensaba que era un sistema super guay para el aficionado. Si nos ponemos en el punto de vista del jugador no es tan agradable como parece. Nosotros vamos a tener una carga de partidos altísima, nuestros cuerpos no están acostumbrados a eso ni aunque estuviéramos durante la temporada. Es la decisión que se ha tomado, hay que acatarla y jugar el torneo. Una competición así da más posibilidades a todos, no creo que vaya a ser una final de la ACB como las de todos los años. Da más oportunidades al resto de los equipos, aunque creo que desde el punto de vista del jugador puede ser muy complicado en lo físico, sobre todo porque acabará el torneo y en un mes estaremos en la pretemporada siguiente. Nosotros no vemos el torneo tan apetecible como la gente desde fuera", decía sobre el formato.

"Nosotros que estamos en la fase final del entrenamiento ya lo estamos planteando así. Entrenamos un día muy fuerte, otro día no tanto para tratar de acostumbrar a nuestros cuerpos a la carga física que va a ser eso. Siempre sabiendo que un partido va a ser bastante más duro. Todos estamos bien, tenemos una plantilla larga y esperamos hacer un buen papel", comentaba el cajista, que incidía en las buenas sensaciones: "Tenemos una plantilla larga de jugadores muy buenos, estamos contentos y por eso vamos al torneo con un montón de confianza. Las circunstancias que complicaron la temporada ahora nos han favorecido. Tenemos una plantilla larga, dos o tres jugadores muy buenos por posición y creo que en un torneo como este donde hay que rotar sí o sí tenemos suerte de tener la plantilla que tenemos".