La cuarentena de Toupane

El Unicaja tiene a tres jugadores en la enfermería y de los que no puede disponer Luis Casimiro en los entrenamientos. Jaime Fernández se operó de los talones y está en la fase inicial de una recuperación que irá, si todo marcha bien, hasta noviembre. Las sensaciones en estas primeras semanas son buenas y ya se le vio metiendo una primera canasta esperanzadora. En el otro punto está Milosavljevic, que se rompió el cruzado en el verano anterior y apura para poder empezar la próxima campaña. Y en ese grupo también está Axel Toupane, en una situación diferente a sus compañeros.

El francés ya está en Málaga desde hace algunos días, aunque no puede acudir a Los Guindos a ejercitarse. El alero se encuentra de cuarentena en su hogar en la Costa del Sol debido a la normativa que impuso el gobierno para personas que procedían del extranjero, que entra dentro de la desecalada nacional. Hubo dudas, pero finalmente pudo volver de París, donde pasó el confinamiento. Ahora se encuentra trabajando en casa bajo la supervisión del cuerpo técnico del equipo malagueño, que monitoriza sus días.

Todo está preparado para que el próximo lunes pueda ya comenzar a entrenar en el pabellón de la Avenida Gregorio Diego, aunque lo hará de forma individual. Tendrá que seguir el mismo protocolo que el resto de los jugadores, con las pruebas serológicas de coronavirus incluidas. A partir de ahí se comenzará a evaluar en qué estado está de la rotura parcial del Aquiles que se produjo en febrero en la Copa del Rey. Ya se pasaron los tres meses que estaban establecidos de recuperación, pero la pandemia hace que la fase de recuperación haya sido especial. También para otros como Josh Adams, que no pudieron recibir tratamiento de los fisios del club durante el confinamiento, por lo que no está el 100% recuperado. No obstante, sí está disponible para el play off de Valencia.

Toupane no está completamente descartado para esa Fase Final, aunque es complicado que pueda llegar. En principio, se le recuperaría en alguna situación excepcional como una ola de lesionados, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que lleva varias semanas de retraso en el trabajo en pista con el resto del equipo, que incluso ya trabaja con contacto en Los Guindos. Y el torneo en la ciudad valenciana es en dos semanas. Todo ello teniendo en cuenta que lleva desde mediados de febrero sin competir y que habrá que evaluar en qué punto está realmente. Que termine contrato a final de este mes también enrevesa el asunto porque su continuidad en el Unicaja parece improbable siempre y cuando siga Luis Casimiro, un tema que aún se deba abordar, aunque todo parece encaminado a ello.