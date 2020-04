El balance de Eduardo García: "La solución de la ACB es la menos traumática"

El Unicaja, aunque no estuvo tan claro en un escenario inicial, será uno de los 12 equipos que jugarán, si la crisis del coronavirus amaina, el play off con el que terminará la ACB. No ha caído mal la decisión de la liga en el equipo malagueño, al menos de puertas hacia afuera. Daba su opinión primero Luis Casimiro, al que le gusta el formato, donde coincide con Eduardo García. El presidente hacía balance para el departamento de comunicación cajista después de uno de los momentos clave para el baloncesto español desde que estalló la pandemia.

"Estamos viviendo un momento muy complicado para la sociedad en general y para el mundo de las empresas. También para nuestro club", iniciaba al máximo mandatario verde, que analizaba el encuentro telemático: "Se dio un paso adelante en la Asamblea de la ACB para conseguir finalizar esta temporada tan anómala y tan rara, es la primera vez que ocurre. Vamos a dar por finalizada una competición de una manera distinta completamente. Pero bueno, había que buscar soluciones y se está buscando una lo menos traumática posible para todos. Esperemos que el 31 de mayo, la fecha tope que nos hemos puesto, sea un día en el que las incidencias de esta enfermedad hayan decrecido y las autoridades sanitarias nos permitan llevar a efecto esta decisión".

El directivo reflexionaba sobre el apoyo unánime a la alternativa escogida por la organización que preside Antonio Martín. "La situación ahora solamente nos lleva a pensar en unidad. Cada uno con sus intereses, que son todos respetables, pero unidad en las decisiones a adoptar. El Comité Ejecutivo con su presidente al frente ha dado un paso importante para establecer esta unidad tan necesaria en el deporte en general y en el baloncesto en particular. Los que llevamos años en esto hemos visto como ha habido unas divisiones muy traumáticas anteriormente, pero esta forma de actuar nos hace ver el futuro un poquito mejor", aseguraba.

El formato, que se asemeja al de un Eurobásket por poner un ejemplo, abre la puerta a las sorpresa. "Tampoco cabía mucho más, me parece adecuado, como creo que nos pareció a todos. Va a ser bonito si se puede celebrar. Además juegan todos contra todos en cada grupo y los dos mejores clasificados juegan las semifinales pues es muy atractivo. Mi sueño es que se lleve a efecto porque será que todo va un poco mejor", explicaba Eduardo García, que ampliaba: "El formato creo que va a ser bonito para todos, para nuestros aficionados, para el espectador en general y, sobre todo muy importante, para el baloncesto español".

El presidente cajista hablaba sobre lo que vendrá antes de esa concentración, si es que se puede terminar celebrando. "Tenemos que afrontar una pretemporada. Los jugadores están igual que todos, confinados, con unos medios que son mecánicos: bicicletas, mancuernas... No es a los que ellos están habituados, normalmente están en una cancha. Hay que hacer una pequeña pretemporada y esperar que tengamos suerte y no haya ningún problema y se pueda realizar bien y se pueda competir", analizaba, también desde otras aristas la posible vuelta a la pista: "Si conseguimos que se celebre va a ser una prueba importante de normalidad, de continuidad y de unidad. Si se puede producir va a tener mucho impacto porque a nosotros y a nuestros patrocinadores nos va a venir muy bien como espaldarazo para esta realidad que estamos viviendo".

Echa de menos la rutina el dirigente malagueño. "Estamos ya acostumbrados a ver partidos enlatados de hace 20 años. A mí me gusta, pero más el día a día, la competición sin saber el resultado", decía, para cerrar con un pensamiento sobre qué ocurrirá en la Eurocup, la otra pata competitiva del Unicaja: "Imagino que estarán buscando una fórmula de continuidad para darle final a esta competición. Creo que los escenarios aquí son más fáciles y más difíciles. Encontrar una sede que pueda albergar, que esté en Europa y que cumpla una serie de objetivos para la Euroliga no es fácil. Pero estoy convencido de que darán con la tecla para tener un final de Eurocup también importante".