Casimiro: "Todo cambia, parece que puede haber más posibilidades de sorpresa"

El Unicaja ya conoce la determinación de la ACB en caso de que la pandemia por el coronavirus permita retomar la normalidad. Fue el propio equipo malagueño el que votó a favor de un play off de 12 equipos en la Asamblea y será uno de los clubes que, si Sanidad da luz verde para competir, estará en la lucha por el título. "Deseo volver a jugar", decía Luis Casimiro semanas atrás consciente de la dificultad para volver. Ahora, con el panorama algo más esclarecido, el entrenador cajista también ofreció sus impresiones del nuevo formato en la Liga Endesa.

"Partiendo de la base de que es todo es rarísimo y veremos si se lleva a efecto, es muy difícil mantener la competición en sí tal y como estaba planteada desde un primer momento", reflexionaba el manchego en los micrófonos de 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, mientras daba su opinión sobre la vía escogida para seguir hacia adelante: "Han llegado a un acuerdo donde todo el mundo lo ha aprobado y es una manera de intentar dar cabida a resolver, si se puede llegar a efecto, quién es el campeón y quién va a Europa. Para salvar lo que pueda quedar de temporada. Ellos han sido quien han estado mirando supuestos y será el más viable que han visto. Si es justo o injusto, tal y como está el panorama fuera del deporte, es lo de menos".

El técnico cajista hablaba de esta aprobación como lo que es, una declaración clara de intenciones. Luego la evolución del COVID-19 en España será el que marque verdaderamente la hoja de ruta. El 31 de mayo es la fecha límite para tomar una decisión fija. "Todo va a depender de las autoridades sanitarias. Como proyecto, mensaje o intención está muy bien, lo que queremos es competir y terminar la competición. Hay un mes para decidir. Habría que sacar la competición en junio. Podría haber cierta normalidad para poder sacar adelante cosas de competición, sponsors y televisión. No se puede dejar contento a todo el mundo. Quiero competir y que se acabe de una manera u otra", aseguraba Casimiro.

El Unicaja ya conoce a los rivales a los que se medirá en la fase de grupos. Dos Euroliga (Barcelona y Baskonia), además de otro equipo con buen recorrido en Europa en la Champions League como el Iberostar Tenerife. Luego una de las revelaciones, el Bilbao Básket, y uno de los clásicos del baloncesto español y que ya fue contrincante en el Top 16 de la Eurocup, el Joventut. El formato abre el abanico para todos. "Siempre los que tienen mayor potencial o talento lo van a mantener a pesar de que no haya ambiente, pero es verdad que todo cambia. El sistema está abierto a que pasen más cosas. Un día malo lo puede tener cualquiera", explicaba.

"No se desarrolla a lo largo de un tiempo por lo que no afecta la regularidad que puedas tener. En una competición más corta depende de cómo entres, el estado de ánimo y de forma, que no haya enfermedades... Imagino que se abrirán protocolos para cómo actuar para cuando haya alguien con el virus. Todo queda un poco en el aire, pero la propuesta de la liga es hacerlo de esta manera y parece que puede haber más posibilidades de sorpresa", cerraba Luis Casimiro. Hay que recordar que el entrenador podrá contar con jugadores como Alberto Díaz o Carlos Suárez, más fichajes como Mekel y Bouteille, lo que aumenta sensiblemente el potencial del grupo. Descartados Milosavljevic y Toupane, la incógnita se cierne sobre Jaime Fernández.