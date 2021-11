Las cuentas por la Copa: "Ahora hay que ganar y nada más"

El Unicaja está en la peor racha de la temporada, habiendo enlazado cuatro derrotas. La Copa del Rey se ha complicado mucho y la posibilidad de estar en Granada en febrero ahora es pequeña. Sólo queda tener un balance casi impoluto en este tramo hasta el corte. "Ahora hay que ganar y nada más. El partido siguiente y todo lo que hay hasta que acaba la primera vuelta. Está claro y creo que el equipo está preparado para conseguirlo, pero vamos paso a paso", admitía Fotis Katsikaris en la comparecencia previa a la visita del Hereda San Pablo Burgos en la ACB, otro equipo en problemas.

Le quita hierro al asunto el heleno, que tiene muy buenas sensaciones en el día a día. "Pasa cada año a todos los equipos y es cómo gestionas esas situaciones. El grupo está muy, muy bien anímicamente y físicamente y baloncestísticamente también. Por supuesto analizando los errores y corrigiendo para no repetirlos. Estamos muy, muy bien. Estamos preparando el partido muy, muy bien. Tenemos esa mala racha de cuatro partidos perdidos, algunos pudimos ganarlos y no ha sucedido. Seguimos, esto es muy, muy largo. Pero el equipo está bien y estoy seguro que el sábado con el apoyo de nuestro público vamos a ganar el partido", afirmaba.

"Estamos muy, muy bien anímicamente. Es normal, es bueno que haya una ansiedad constructiva. De las ganas que tienes de salir al partido y ganar. Cada persona es diferente, pero como grupo veo que los jugadores están con ganas de salir de ese bache que hemos pasado", insistía Katsikaris, que hablaba del poco minutaje de Jaime Fernández en el Buesa Arena: "Era un tema táctico y cómo va el partido. Cada rival es diferente y tenemos ese lujo. Tenemos jugadores que pueden jugar muchísimos minutos, no tenemos a nadie que tiene que jugar poco porque no es bueno o no tiene el talento para hacerlo. Por ejemplo frente al Dijon jugó bien y está bien. No le salió el partido como esperábamos, pero es circunstancial".

El San Pablo Burgos también está de capa caída y comparte balance (3-6) en la Liga Endesa con el equipo malagueño. El puesto de Zan Tabak está en el aire. "Es un equipo que ha mantenido unos jugadores fundamentales, veteranos y con mucha calidad como Renfroe, Benite, Rabaseda y Kravic. Ha habido cambio de entrenador. Tienen talento, saben ganar. Tenemos un rival con la necesidad de ganar también, de recuperar su juego y victorias. Seguro que va a ser un partido duro, pero nosotros tenemos que salir agresivo, recuperar esa actitud en defensa y rebote. Jugar un partido igual de duro que ellos", contaba Fotis Katsikaris, que trataba el fichaje de Julian Gamble: "Tiene experiencia en Europa, es un buen jugador y a ver su adaptación a esta nueva filosofía. Otro jugador, todos son buenos jugadores".