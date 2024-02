Nihad Djedovic: "Podemos mejorar en los partidos que tenemos mucha presión"

Nihad Djedovic, uno de los jugadores veteranos y con peso en el vestuario del Unicaja, habló en Onda Cero Málaga largo y tendido tras la resaca copera. "Trabajamos para recuperar sensaciones, ritmo, todo bien, esperamos a la gente con la selección, que tiene unos días libres. Fueron seis días de descanso, hemos aprovechado el tiempo con la familia, recargado las pilas y ahora vienen partidos muy importantes y ojalá podamos estar sin lesiones y hay que aprovechar cada partido, hay que ganar y pelear por dos títulos más", era el mensaje de Djedovic, que decía que la plantilla ganas de jugar en casa: "En el Carpena disfrutamos mucho jugando, con nuestra gente el pabellón está casi siempre lleno. No sentimos la presión, sabemos que la Copa no tiene nada que ver con la temporada. Queremos arrancar donde hemos acabado antes de la Copa. Y nada más allá, volver a la rutina".

"Cada uno ha pensado cuando está solo en casa sobre el partido. Un partido difícil, como en todos los torneos", reflexionaba sobre la derrota en cuartos de final ante el Lenovo Tenerife: "La forma da igual, si has ganado 14 seguidos o perdido 14 seguidos no importa. Tiene que salir todo bien ese día. La mayoría del tiempo hemos jugado bien, pero al final tomamos malas decisiones, tuvimos un poco de mala suerte y Tenerife ganó. La presión va a estar muy alta, lo sabíamos, pero no la sentimos, de verdad, ellos jugaron un partido casi perfecto y hay que decirlo. Tenemos la sensación de que podemos mejorar en los partidos que tenemos mucha presión. Hay que resetear un poco todos, los de la Copa y también los de la selección, han estado con otros sistemas y otros jugadores. Lo más importante es que estamos dos años juntos, casi todos, sólo Kameron por Darío, y nos conocemos. Eso está bien. Con nosotros nunca se sabe, ganamos la temporada pasada el título de Copa en la primera. Somos un equipo muy peligroso y ojalá tengamos la oportunidad. Con nuestro estilo muy rápido, con transición y defensa agresiva, que le gusta a la gente. Está encantada con nosotros, pero en los partidos importantes hay que parar a veces el balón, parar la cabeza y la velocidad, saber cuándo hacerlo. Pero el tiempo está para aprender y aprovechar lo mejor posible cada experiencia"

"Cuando llega el final de la temporada entrenar es difícil, sólo queremos jugar partidos y ojalá sigamos hasta final de temporada con dos partidos a la semana. Nos gusta jugar, vienen partidos muy importantes. Cada partido ahora es una final, ahora en la BCL también. Ojalá no haya lesiones y que Ibon tenga que preocuparse sobre quién poner", aseguraba el bosnio sobre lo que viene: "La presión no la tenemos, la verdad. El año pasado hicimos más de lo que todo el mundo esperaba que nosotros, lo tenemos que decir. El plan era entrar en la Copa, en los play off y ojalá la Final Four. De repente ganamos la Copa del Rey y luchamos por los otros títulos. Pero tenemos que saber que no es fácil ganar partidos, no es fácil ganar títulos. Y Málaga está donde tiene que estar. Arriba en la Liga Endesa y arriba en la BCL. Y lo estamos haciendo. Si ganamos un título, muy bien, pero si no ganamos ningún título tenemos que trabajar. Hemos jugado un baloncesto de muy alto nivel, pero en un equipo como Unicaja ganar un título no pasa cada año. Tienes que tener también un poco de suerte. El año pasado fue casi perfecto, espectacular, pero esta temporada estamos donde queremos estar. Estamos en la BCL muy bien y en la Liga espero mantener la posición entre los cuatro primeros y entrar en el play off de buena manera. Vamos a ver, paso a paso. Hay mucho por jugar, marzo y abril son meses peligrosos y tenemos que estar sanos, paso a paso. No hemos hablado de ser segundos, estamos analizando la Copa del Rey y los últimos partidos, dónde podemos mejorar y nadie habla de la clasificación. Estamos trabajando muy duro cada día, estamos intentando ganar cada partido. Después vamos a ver qué hemos hecho cuando acabe la temporada".

"No veo a ningún jugador que haya bajado su cabeza ni nivel de trabajo. Seguimos, puede pasar cualquier cosa en la Copa, estábamos preparados para jugar tres partidos y para jugar uno. Hemos hecho muchos errores, lo sabemos, y lo analizamos para que esto no pase. Pero nadie llega con la cabeza baja. Dentro del equipo nadie piensa en la BCL o en el play off. Tenemos jugadores que han ganado muchísimos títulos, que han jugado Euroliga muchos años. Cuando haces cada día lo mejor posible y entrenas al máximo es normal que ganes partidos y títulos, no nos sorprende. Queremos mejorar cada día y estar cerca de ellos", aseguraba sobre cómo ha reaccionado el vestuario en el regreso.

BCL

"Vamos a ver quién juega la Final Four, ojalá estemos nosotros, dónde se juega, en qué situación están los equipos... Es un torneo, puede pasar cualquier cosa. Tenemos 3-0 y tenemos la segunda vuelta del Round of 16. Cualquier título es bueno, repetir la sensación del autobús paseando por la ciudad... Da igual el título, si es la Copa Andalucía (risas). Es para lo que jugamos al baloncesto. Me da igual el título, cualquiera es bueno".

Recuperación

"Estamos intentando con los vídeos, lo que no hemos hecho bien, los entrenadores han visto las cosas en que podemos mejorar y así es el deporte, es muy rápido, como en la vida. Hoy ganas y mañanas tienes que levantarte desde el principio, también si pierdes. Esa es la mentalidad. Tenemos la memoria muy corta, si ganamos o perdemos. La vida y el baloncesto es así, el partido más importante es el próximo".

Bilbao

"Jugamos en casa, que está bien, con las sensaciones de sentir otra vez el Carpena, ojalá podamos hacer un buen partido, un buen juego. Bilbao es muy peligroso, juega un muy buen baloncesto. Han subido su nivel en los últimos partidos. Ojalá podamos empezar tras este parón con una victoria. Salir con buena energía, buenas sensaciones, es lo importante. Disfrutar del baloncesto, que cada jugador recupere buenas sensaciones. No será fácil. Bilbao tiene buenos jugadores y entrenador, sabe cómo funcionan las cosas en la Liga Endesa. Ojalá tener opciones para ganar y entrar en nuestro ritmo".

Decisión de venir a Málaga

"La mayoría de la gente pensaba cuando fiché por el Unicaja que era un paso atrás, pero yo lo vi como una oportunidad más para mirar al miedo a los ojos y hacer algo diferente en la vida. Es fácil cuando estás acostumbrado a una posición muchos años y nadie te puede tocar, tienes tu sitio. Pero cuando sales de tu zona de confort ya tienes que crecer como persona y demostrar no sólo a la gente sino a ti mismo tus valores y qué puedes hacer. Ha sido un riesgo muy grande cuando miro atrás, es un equipo formado con nueve jugadores nuevos, nos salió todo bien, pero podía salir todo mal. Ahora hablamos de un éxito muy bueno, pero estaba seguro de que era una buena opción para mí. Los planes se están cumpliendo, pero mucho mejor. Cuando hablé con Juanma e Ibon, el plan era que el Unicaja volviera a estar en la primera parte de la clasificación. Era lo más importante. Lo hicimos, pero mucho más. Los planes se están cumpliendo. Ojalá podamos mantener esa sensación en el club y la ciudad, ser uno de los grandes".

Posición favorita

"No sé. Siempre tenía la opción de jugar en Euroliga y ahí apenas hay distinción 1-2-3, tienes que jugar de todo. En el baloncesto moderno no puedes tener sólo atacantes y defensores. Debes jugar delante y atrás también. Puedo cubrir todas las posiciones, no tengo problemas porque entiendo el juego, sé lo que tiene que hacer el que está en la posición 3, la posición 2 y posición 1. Hay jugadores que sólo pueden meter puntos y no ven más allá de esto. Melvin y yo somos jugadores que podemos hacer un poco de todo y es el equilibrio que le damos al equipo. Tyler tiene el tiro, Kendrick juega de base con muchos puntos, Tyson también... Hay jugadores con su rol. Melvin y yo flotamos ahí haciendo muchas cosas, adaptándonos a lo que necesita el equipo".

Afición

"Es la mejor afición, no sólo porque juego para el Unicaja sino porque veo otros pabellones. Conoce el baloncesto y apoya en los minutos exactos que el equipo necesita. Saben de baloncesto. Son muy correctos con los que vienen. No hay insultos, mal rollo ni nada. Nuestros aficionados, para mí, son los mejores y llenan el Carpena. Empujan tanto que nos ponen nerviosos cuando empujan (risas)".

Vida en Málaga

"Todo el que viene de vacaciones se quiere quedar aquí, qué voy a decir yo. El presidente me ha dicho que tengo que retirarme aquí, pero no sé cuándo va a pasar esto. Me siento bien, estoy jugando bien, no sé cuándo va a pasar esto. La trayectoria del jugador profesional, también lo vemos en el fútbol, ha cambiado, ahora ya no te retiras con 32-33, ahora llegas a 37-38 y piensas un año más. Vamos a ver, no lo sé. De momento todo está bien. Nada está en mi cabeza, sólo esta temporada cumplir el contrato y disfrutar del baloncesto, no pienso más allá".

Hermano

"Nedim ha estado en Melilla un par de años, después en Morón y ahora en el Betis. Cada día libre que tenemos o él viene o yo voy. Aprovechamos el tiempo. Está en una buena ciudad como Sevilla y en un buen club, ojalá puedan entrar en el play off y volver a la ACB".

Málaga como ciudad

"El tiempo es lo primero. Tengo muchas cosas de invierno que están en Múnich y no he traído. La gente, el tiempo, la comida, el día dura mucho más que en Alemania, la gente no habla de cosas negativas, está abierta siempre. Hay muchas ciudades que tienen más que ofrecer que Málaga, esto es seguro, pero Málaga tiene este corazón y esta gente que cuando estás aquí te olvidas de todo el lujo que tienes en otras ciudades y estás a gusto aquí".

Compañeros

"Conocía a todos menos a Tyler y Tyson, al resto sí. Me sorprendió el tiro de Tyler, te puede cambiar los partidos, nunca lo había visto como jugador. Me decían que metía, pero cuando lo vi en persona me sorprendió mucho. Tyson a veces me sorprende y a veces no (risas). Tiene mucho potencial y puede cambiar un partido cuando quiere jugar, es un jugador que tiene muchísimo potencial que tiene que aprovechar. Todos son muy buenas personas. Estoy bien con todos, correcto con todos".