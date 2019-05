El estado de Dani Díez y Carlos Suárez

Son baja segura en el Unicaja para el partido contra el Montakit Fuenlabrada Dani Díez y Carlos Suárez. El alero se hizo un esguince en el tobillo derecho y el ala-pívot padece una rotura en el isquiotibial de la pierna derecha. Aún no hay certeza de cuando ambos podrán volver a estar disponibles, como explicaba Luis Casimiro. "De baja. Evaluándolos día a día para ver para cuando pueden estar y se pueden meter en la dinámica y a partir de ahí poderlos utilizar. Esta semana complicado que vuelvan, tenemos que mirar día a día la evolución", aseguraba el técnico.

"A Carlos se le hicieron pruebas y hay un pequeño edema y hay que esperar", confesaba el manchego, que hablaba del infortunio en el caso de Díez: " Dani tuvo la mala fortuna de en el primer tiro pisar a un compañero y tener un esguince fuerte. Dice que está mejor, pero hay que seguir esperando la evolución". Sus ausencias dejan un hueco importante en la pintura. Hay varias opciones para sortear sus bajas. "Nos tenemos que reinventar, lo hemos hecho varias veces esta temporada. Con todo el arsenal de posibilidades entre todos tenemos que sacarlo adelante. Intentar explotar las ventajas que nos pueda dar esta dificultad. Quiero que entre todos encontremos la oportunidad de tener otras cosas", decía Casimiro.

El entrenador cajista admitió que dará de alta a Boatright, cuya ficha estaba desactivada. "Va a entrar Boatright, no sé la posición. No tiene sentido con una plaza desocupada que haya alguien que no pueda entrar. No es la misma posición, pero si alguien está para ayudar que ponga a disposición lo mejor que tenga para el equipo. Ha estado trabajando normal en este tiempo, no hay nada destacable", terminaba sobre el estadounidense.