Informaba el Unicaja de que ni Dani Díez ni Carlos Suárez estarán el jueves para medirse al Montakit Fuenlabrada. No hay certezas de que se recuperen para el sábado de cara al duelo con el UCAM Murcia a domicilio. Un suceso que ya parece cotidiano. Las lesiones son inherentes al deporte profesional, pero esta temporada están siendo constantes en el club de Los Guindos. El palo en las ruedas del equipo, que no acaba de encontrar continuidad con toda la plantilla.

Hay un dato que evidencia la gravedad del problema. Luis Casimiro sólo pudo disponer del plantel al completo para 11 de los 50 partidos que el conjunto malagueño disputó en este curso. La realidad es que, prácticamente, hubo un lesionado en cuatro de cada cinco encuentros. No es decisivo en un equipo amplio, pero sí definitorio. Sobre todo porque fueron en jugadores clave en la composición del cuadro cajista, pero también de larga duración en estos casos.

La mayoría se centraron en el núcleo duro del Unicaja, compuesto por Suárez, Alberto Díaz y Jaime Fernández. Especialmente complicada está siendo la campaña para el capitán, que padeció tres lesiones musculares diferentes en su pierna derecha. Quedan cuatro partidos de la fase regular de la ACB y la idea es que llegue en condiciones óptimas para las eliminatorias por el título, donde su concurso se antoja fundamental. Hasta ahora se perdió 18 partidos, pero el contador sigue corriendo y aún padece molestias. Serán 19, como mínimo.

El escolta madrileño, que se ausentó en 10, recupera la chispa en estos días. Se rompió en la Copa del Rey, la primera rotura de su carrera, y el técnico manchego perdió su faro para el tramo decisivo de la Eurocup. Tampoco dispuso ahí de su referencia defensa, Alberto, que ya había visto desde la barrera el Top 16, a excepción del primer choque, y la Copa desde la barrera. 30 duelos como espectador para el malagueño, que hasta octubre nunca tuvo que parar como profesional. Los únicos que lo jugaron todo fueron Lessort, Shermadini, Roberts (padeció un problema en un dedo de la mano derecha pero coincidió con un parón), Salin, Milosavljevic y Wiltjer. No tuvo problemas físicos Viny Okouo, que si bien no contó por decisión técnica en la amplia mayoría de la campaña.

La nota final de la temporada, gris hasta el momento, quedará marcada por el infortunio con las lesiones. Bien es cierto que hirieron cuando el equipo iba lanzado, pero también que no hubo acierto para reconducir la situación. Se decidió, por varias cuestiones, no fichar por Suárez, que dejaba una importante fuga en la pintura. No se supo encontrar el hueco a Boatright, un fichaje de renombre, sonó en verano para liderar el proyecto, cuando llegó por Alberto. Tampoco hubo pasos adelante con firmeza del resto de la plantilla. Por ahí se escurrieron muchos de los objetivos. Aún queda margen para embellecer en la Liga Endesa.