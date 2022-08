Dani Díez, operado de apendicitis

El jugador de Cazoo Baskonia Dani Díez fue operado con éxito de un proceso de apendicitis en la madrugada del lunes en el Hospital Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz. "La evolución diaria marcará su disponibilidad de reincorporarse a la actividad del equipo en las próximas fechas", informaba el conjunto azulgrana. Tendrá que esperar el ex del Unicaja, que días atrás se mostraba ilusionado por esta oportunidad. "Cuando llamó Baskonia no me lo pensé. Es un club histórico que siempre ha estado arriba en la ACB y compitiendo en la Euroliga. Para mí es una gran oportunidad y ojalá pueda ayudar al equipo a ganar muchos partidos", aseguraba.

El madrileño hablaba de su polivalencia. "Soy un jugador que puede jugar al 3 y al 4, con buen tiro exterior y capacidad de rebotear. Tengo margen de mejora y una oportunidad de seguir mejorando y progresando compitiendo con grandes jugadores cada día", explicaba el jugador, que regresa al máximo nivel: "Estoy con muchas ganas, es un reto importante medirme con jugadores de alto nivel y vengo con humildad y ganas de trabajar para ser bueno para el equipo".