Decisión firme con Marco Spissu

En el Unicaja tienen claro desde hace semanas que quieren que su base sea Marco Spissu. Es uno de los movimientos clave del verano ya que marcará en gran parte el suelo del equipo malagueño. Pero hay una apuesta decidida por el italiano, que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio con su selección. Tras la negativa de Darius Thompson, el jugador del Dinamo Sassari se puso en la pole. Son muchas las circunstancias que hacen que se ajuste al perfil al que ahora puede acceder el club de Los Guindos. Está en franca progresión, es un director de juego que además tiene anotación y, lo más importante, entra dentro de los parámetros económicos.

Está todo calculado para presentarle la propuesta a Spissu. Ahora todo el foco está puesto en esta operación. Lo que falta, como informó Sur y confirmó este periódico, es la luz verde de la Fundación Unicaja, propietaria del club, para poner sobre la mesa la proposición. Sería un contrato multianual, lo que aún no está claro si es 1+1 o dos temporadas garantizadas. Hay que tener en cuenta que es primordial en este sentido la cláusula de rescisión que hay que pagar al Sassari para que el exterior pueda llegar a Málaga. Según apuntan otras fuentes es una cantidad más cercana a los 50.000 euros que a los 100.000, por lo tanto, asequible dado el convencimiento.

Estaba previsto que esa aprobación para poner la maquinaria en marcha ya se hubiera dado, pero lo cierto es que aún no hay fumata blanca. Este proceder, en un verano marcado por el cambio de poderes en la zona noble, está produciendo alguna dificultades en el mercado. Y más cuando el nombre trasciende a la opinión pública. Que se conozca, no tiene ofertas superiores como ocurría con Thompson. No obstante, el deseo de Marco Spissu es recalar en el Unicaja. Lo ve como un club idóneo para dar un nuevo salto en su carrera y sabe que la ACB es un gran trampolín de cara al futuro.

Spissu es un base con gran capacidad para el pase, ha destacado numéricamente en la Lega en esta faceta, que además tiene puntos en las manos. Se considera un perfil muy complementario con Alberto Díaz, además de con Jaime Fernández, que también puede actuar en esa posición. Ahora falta que se vayan dando los pasos necesarios para que la operación fructifique. Aunque se esperaba que esta semana todo se acelerara, la realidad es que no hay tiempos marcados. El jugador está esperando noticias en la concentración con Italia y seguro que su deseo es solucionar su futuro antes de empezar los Juegos. En el Unicaja esperan noticias de arriba para pasar a la siguiente casilla. Lo importante es que hay convencimiento sobre que es el elegido.