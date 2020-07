Deon Thompson, un embajador de Málaga y malaguista

Deon Thompson decidió pasar las vacaciones en la Costa del Sol. El tiempo entre una temporada y otra es más corto, apenas un mes y medio, y la situación de la pandemia del COVID-19 no es la mejor para regresar a Estados Unidos. No había seguridad plena de poder volver y el californiano pensó que lo mejor era quedarse en su residencia de Torremolinos. Otros compañeros como Gerun sí decidieron cruzar el charco, aunque en un viaje con escalas y con más complicaciones de lo habitual. Y el americano no está perdiendo el tiempo en la provincia, de la que está siendo un gran embajador en estos días. Amante de la fotografía y el vídeo, en sus redes sociales está haciendo una gran campaña de marketing de muchos lugares de la provincia en sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram cuenta con 65.000 seguidores, lo que da alcance del impacto que pueden tener sus publicaciones. Nerja ha sido uno de los sitios que ha dejado encantado al interior, que está acompañado de su pareja.

"Es una persona que intenta adaptarse, llegó y aprendió algo de castellano. Le preocupa la cultura del lugar donde está, tiene mucho interés cultural. Le gusta mucho viajar, aquí en Burgos se recorrió toda la provincia yendo a los pueblos. Eso le hace muy humano y la gente se lo reconoce y le valora", explicaba a este periódico Diego Epifanio, su primer entrenador en España, en el San Pablo Burgos. Se están repitiendo patrones, no es casualidad. El jugador del Unicaja, que acude algunas mañanas a entrenar de manera voluntaria con el preparador físico Diego Vázquez a Los Guindos, está dando pasos más allá en esa adaptación completa. Y es que no es un americano al uso. Se le ha podido ver pasear con la camiseta del Málaga, con el '2' a la espalda y su nombre serigrafiado. No es la primera vez que se la pone y ya acudió a La Rosaleda en esta temporada. Una manera de sumergirse total para Thompson, un gran embajador de la provincia, que además siente simpatía por el blanquiazul. En esto último, recuerda al caso de Jeff Brooks.