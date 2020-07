Deon Thompson y su declaración de amor al baloncesto

Deon Thompson es una persona que se preocupa por ser mucho más que un jugador de baloncesto en sus redes sociales. Apasionado de nuevas culturas y lugares, el californiano se preocupa de compartir con sus seguidores muchos de los sitios que va conociendo en su día a día. Este verano ha decidido quedarse en Málaga y no volver a su país dada la situación de la pandemia del coronavirus allí y con la incertidumbre lógica de que luego pueda surgir problemas a la hora de volver para iniciar la pretemporada con el Unicaja. Se está recorriendo la provincia y está mostrando cómo de encantado está en la Costa del Sol con su pareja. Ambos viven en Torremolinos y ahí permanecerán este mes. Él acude algunas mañanas a entrenarse en Los Guindos de manera voluntaria.

Pero también tiene tiempo para reflexionar sobre cómo el virus ha cambiado el pensamiento de las personas en este tiempo, también la suya. Un pensamiento interno que ha querido hacer público. Toda una declaración de amor al baloncesto. "El COVID-19 nos ha quitado mucho a todos: la pérdida de seres queridos, la pérdida de empleos y la pérdida de planes futuros. Seré honesto durante nuestros dos meses de encierro en España. Hubo muchas ocasiones en las que no quise jugar y terminar la temporada, quería que terminara por miedo e incertidumbre. Una vez que comenzamos a entrenar cinco contra cinco, jugar partidos y estar cerca de mis compañeros de equipo, la alegría y el amor por el baloncesto volvieron. ¡El COVID-19 ha tomado algo, pero no me ha quitado mi amor por el juego de baloncesto!", publicaba el estadounidense, que seguirá en el equipo malagueño el año de contrato que le queda al menos. Sí parece que su rol cambiará y jugará más cerca del aro después de la llegada de Abromaitis.