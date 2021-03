Récord y derrota para Domas Sabonis ante un celestial Harden

Desde 1985 los Pacers no perdían seis partidos consecutivos en el Bankers Life Fieldhouse, lo que habla a las claras del momento complicado que atraviesan. Los de Indiana ya son décimos en el Este (17-22), a tres victorias del play off ahora, y han ganado dos encuentros de los 10 últimos. Y esta semana tienen un doble enfrentamiento con Miami Heat. No pudieron tampoco en casa con Brooklyn Nets, que se impuso con comodidad (115-124) para adjudicarse el liderato de la conferencia. Se repusieron los de Steve Nash a un mal primer cuarto (40-25) ganando los tres siguientes y es su decimocuarto triunfo en 15 choques.

Por encima de todos, James Harden. El escolta tuvo una noche celestial, donde brilló como acostumbraba en Houston Rockets para paliar las bajas de Kyrie Irving, Kevin Durant y Blake Griffin. 40 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias para ser absolutamente diferencial. Es el partido 100 por encima de 40 puntos del estadounidense, una de las grandes estrellas de la liga. "Tratamos de lanzarle todo tipo de defensas diferentes", dijo después Domas Sabonis, el otro hombre del duelo. El canterano del Unicaja también terminó con triple doble. Su sexto de la temporada, récord en un curso en Indiana. Cinco había logrado hasta ahora también Lance Stephenson.

En 40 minutos, el lituano de Torremolinos metió 18 puntos (con 8/11 en tiros de campo), cogió 11 rebotes y repartió 11 asistencias. Pese a la derrota, su impacto en pista fue de +2. Estuvo bien rodeado de Malcolm Brogdon y Caris LeVert, que se medía a su ex equipo. "Sentimos que estos últimos cuatro partidos los hemos tenido a todos bajo control. Simplemente no podemos terminarlos en el último cuarto. Eso es obviamente perturbador", resumía luego Domas, consciente del mal momento que viven los Indiana Pacers. El play off, un objetivo real, se escapa.