El despliegue en el partido de la semana

Más información El resumen del Unicaja-Dijon

La elección del Unicaja-Dijon como partido de la jornada en la Basketball Champions League trajo un despliegue especial de la organización. El resultado del partido no hizo seguramente justicia a esa decisión, pero se pudo ver cómo es el tratamiento de los encuentros así designados por la nueva competición en la que se enroló el Unicaja.

Un amplio equipo de cámaras intentaron captar detalles y enriquecer la retransmisión para la señal internacional, con un tratamiento premium. Mayor cuidado del grafismo, entrevistas realizadas a pie de pista a entrenadores al descanso, también a varios jugadores de cada equipo al final del duelo más un postpartido de 10 minutos con un resumen y comentarios sobre lo mejor que había pasado en el encuentro.

Uno de los retos de la Basketball Champions League es cuidar el producto y proyectar una imagen potente de competición importante. Competitivamente aún no, pero en ese terreno gana a la Eurocup. En un momento que vuelve a ser convulso, cuándo no lo es, en la relación entre los centros de poder de la canasta en Europa tras las últimas informaciones y comunicados, con la conversaciones con la NBA para potenciar y tutelar una alternativa a la Euroliga, la batalla de la imagen y del relato se juega no sólo en la pista, sino también en el envoltorio.