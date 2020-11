En directo, Buducnost-Unicaja

01:29 Técnica al banquillo del Unicaja por protestar una falta a Jaime (33-43).

02:14 Dos triples y una preciosa canasta a aro pasado de Francis Alonso (30-41).

¡Y voló! ¡Y me hizo volar! ✈️El amago de @francisalonso10 que sacó de paseo al defensa de Buducnost 😅@unicajaCB #EuroCupDAZN 🏀 pic.twitter.com/K3eVx6d27m — DAZN España (@DAZN_ES) November 18, 2020

03:34 Dos triples seguidos del Buducnost obliga a un tiempo muerto de Casimiro (28-36).

04:17 Triple de Francis Alonso (22-36).

04:51 Dos buenas canasta de Jaime Fernández, que deja su sitio a Alberto Díaz (22-33).

07:12 Sale Gerun, que estuvo muy bien, y entra Nzosa. Canasta de Abromaitis (20-29).

08:12 Otro pase de Jaime para que Brizuela machaque (14-27).

09:14 Gran pase de Jaime para Abromaitis, que define fácil (14-25).

Segundo cuarto

0:00 Acaba el primer cuarto con ventaja del Unicaja. Buen primer cuarto (12-23).

0:26 Cinco puntos seguidos de Brizuela, que ha salido caliente (10-23).

1:37 Minutos con escaso acierto en los dos equipos (10-18).

3:12 Otra canasta de Gerun! Hoy arrancó bien en ataque el pívot ucraniano. (6-18)

4:14 Agotó la posesión el Unicaja , antes de ese ataque hubo tapón de Gerun. Pero el Buducnost no está fino en ataque. Canasta de Gerun (6-16)

4:46 Falló Ejim y en la otra canasta Gerun anotó una buena canasta. Buen movimiento cerca del tablero. Tiempo muerto (6-14)

5:18 Segunda falta de Alonso, se va al banquillo y entra Brizuela. Que pica también con Zugic y hace falta (6-12)

5:30 Guerrero no anotó un mate que parecía fácil Cobbs entraba a canasta y se llevó el tapón de Thompson. Entra Gerun por Guerrero (6-12)

6:01 Falta técnica a Mijovic, técnico local. Alonso cobra el tiro libre, pero el ataque queda en nada (6-12)

6:22 Triiiiple de Thompson. Nadie se lo esperaba, entró. (6-11)

6:35 Zugic, canasta y adicional. Falta de Alonso. (6-8)

7:30 Thompson anota desde la bombilla. Antes, Díaz sacó falta en ataque de Mitrovic (3-8)

8:19 Zugic, triple. Aprovechó que Alonso llegó tarde tras ayuda (3-6)

8:36 Triple de Alberto Díaz y falta adicional. Bien Unicaja defendiendo las dos jugadas que ha fallado el Buducnost. Anota el adicional (0-6)

9:41 Thompson abre el marcador contra Mitrovic (0-2)

Primer cuarto

Esto comienza

Quinteto del Buducnost: Cobbs, Zugic, Ejim, Mitrovic y Apic

Quinteto del Uniaja: Alberto Díaz, Francis Alonso, Bouteille, Thompson y Rubén Guerrero

--

Octava jornada de la primera fase del Grupo B de la Eurocup. El Unicaja juega en la pista del Buducnost, el Moraca, en un territorio algo desconocido, porque el rival regresa tras cinco partidos suspendidos por un brote de coronavirus.

La previa

La pandemia del COVID-19 está originando situaciones excepcionales en el mundo del deporte, no ajeno a los problemas de la sociedad mundial. En España, por ejemplo, el Morabanc Andorra lleva 20 días sin competir y ya se pospusieron seis partidos en los que los del Principado estaba implicados. Sin jugar un encuentro oficial desde el 27 de octubre, casi nada. El 28 disputó su último duelo el Buducnost, hoy rival del Unicaja en Montenegro. Los balcánicos acabaron acumulando hasta nueve positivos, lo que hace imposible saltar a la pista en varias semanas. Hay que tener en cuenta que se necesitan ocho jugadores para competir y las plantillas suelen ser de 12 jugadores más tres o cuatro canteranos, que muchos suelen estar inscritos por mera formalidad. Las cuentas no salen.

Así, el equipo malagueño aparece en Podgorica con un ojo vendado. Sabe que jugará un partido a las 19:00 horas, pero hasta poco antes desconoce qué profesionales tendrá al otro lado. Sí se conoce que Petar Mijovic dispone de nueve jugadores, pero no la identidad de sus nombres. Y, aunque no se quiera o se prefiera no prestarle importancia, no es una preparación normal para un choque. El oscurantismo por parte del Buducnost es máximo y en los medios de la ciudad tampoco hay información sustancial. Cuesta creerlo en un torneo de este calibre. No es menos cierto que el rival ha tenido en estas semanas entrenamientos con cuatro efectivos y que es difícil que estén en su tope físico después de semanas sin competir. Así, los de Luis Casimiro afrontan una tarde importante en el Moraca, donde una victoria trae, pase lo que pase en otras pistas, el billete al Top 16. Aunque sea un objetivo mínimo, tacharlo ya da tranquilidad para los dos enfrentamientos que restarían de la fase de grupos. No obstante, al club cajista se le exige pasar con nota.

Aunque pareciera un tópico, es un reto para el Unicaja salir del Carpena en la Eurocup esta temporada. Suma un pobre balance de 1-2. Ganó en Ulm y perdió en Bar y París, en dos derrotas feas especialmente la primera. La fiabilidad en Málaga le permite liderar el Grupo B. Es una línea insuficiente para seguir avanzando con rotundidad, por lo que urge equilibrar esa pata que cojea. En el Moraca se jugaron dos partidos y sigue invicto, aunque las actuales circunstancias prevalecen sobre cualquier estadística. Allí aterriza el equipo malagueño después de una semana cómoda donde ha sacado músculo. Dos muestras de poderío en Europa y en la ACB, donde ya también se va acercando a su lugar natural.

Un buen termómetro para medir esa línea constante de crecimiento, apenas un par de borrones, del Unicaja. Nueve victorias en los últimos 11 partidos. La sensación es que Casimiro tiene la rotación más cuadrada, los roles están más claros. A falta de que vuelvan Mekel y Milosavljevic. En un panorama de incertidumbre, el equipo malagueño tiene en su mano el pase al Top 16.