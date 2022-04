En directo, Unicaja-Baskonia

El Unicaja recibe al Baskonia en el Carpena en partido de la jornada 31 de la Liga Endesa. El reto es intentar subir posiciones y ganar, pero estará complicado. El rival viene en racha y hay ausencias de Francis Alonso, Tim Abromaitis y Carlos Suárez.

La previa

El Unicaja afronta mañana en el José María Martín Carpena el primero de los últimos cuatro partidos de una temporada tan decepcionante como desesperante para el aficionado cajista. Recibe al Baskonia, un rival que recuerda tiempos mejores para el club de Los Guindos, y que llegará con la necesidad de reafirmarse de cara a los play off de Liga Endesa, los cuáles no tiene aún atados pero sí muy próximos.

Llega este partido además en un punto más complejo aún de lo vivido durante toda la temporada. Las bajas merman más si cabe la fragilidad que ya ha mostrado todo el curso este equipo. No estará ni Abromaitis ni Carlos Suárez, bajas consabidas desde el destello en el Palau Blaugrana ante el Barça. Tampoco estará Francis Alonso, baja segura para este partido por su dolencia en el sóleo, y es seria duda Jonathan Barreiro, que como aseguró Ibon Navarro tiene problemas en el tórax.

Así, y si no hay grandes novedades, uno de los alicientes que puede deparar el partido en el Carpena ante el Baskonia puede ser ver vestido de corto y con minutos sobre el parqué a alguno de los chicos de la cantera. Ibon comunicó que al menos dos de los tres chicos de Los Guindos que vienen entrenando con ellos ante Baskonia. Son los casos de Folgueiras, Rubén Vicente y Mario Saint-Supéry, que vienen ejercitándose con los mayores y podrían tener premio ante los vascos antes de incorporarse a la expedición del equipo junior que comienza el Campeonato de España este domingo en Huelva.

Habrá, seguro, un ambiente enrarecido en el Martín Carpena. Más allá de una posible baja asistencia al estadio, tras los malos resultados y la imagen que viene desplegando el equipo, se espera que un grupo de aficionados realice una protesta contra el palco de la entidad. Ahí no estará Antonio Jesús López Nieto. El presidente dio positivo por Covid tras sentirse más durante esta semana. Estará de baja unos días.

Al Unicaja se le pide en esta recta final de temporada, en estos cuatro partidos, que defienda la camiseta cajista, por su historia y éxitos, y no se deje llevar –más aún– tras no quedar nada en juego en este punto de la temporada. Hay jugadores que necesitan dar un golpe sobre la mesa. Desde Bouteille a Jaime Fernández, pasando por el dúo de americanos, Mooney y Oliver. También Ibon Navarro, que no está consiguiendo cumplir con el objetivo marcado.

Unicaja debe pelear por estar lo más arriba posible en la clasificación tras las 34 jornadas Liga Endesa, especialmente por ese décimo puesto que aseguraría plaza europea. Se espera un partido de ritmo alto, al menos por parte cajista, como así aseguraba Ibon Navarro en la rueda de prensa previa. Quedan partidos complejos, especialmente este y el otro en casa, ante Baskonia. Con Burgos entre medio de estos y Breogán para cerrar la temporada, ambos a domicilio.