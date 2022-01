En directo, Unicaja-Casademont Zaragoza

La previa

En estos locos tiempos pandémicos, el Unicaja entrenaba este lunes sin tener la certeza de si iba a jugar el martes. Sobre el final de la sesión ya el club conocía que los test de respaldo a los que se habían sometido los jugadores del Casademont Zaragoza habían salido negativos después del positivo del sábado. Y sí, de repente había un partido, que será el primero de la ACB en el año 2022, media hora más tarde será el Baxi Manresa-Real Madrid, después de que la jornada 16 quedara aplazada al completo por positivos en equipos que cubrían los nueve encuentros previstos. Va corriendo el reloj y se va complicando jugar antes del 30 de enero todos los partidos de la primera vuelta, hay más de una quincena aplazados.

El último duelo que jugó el equipo de Katsikaris fue el infausto de El Pireo, en el que sin nada en juego el equipo dio una imagen penosa ante el Lavrio para cerrar la primera fase de la Basketball Champions League. Desde entonces, sólo entrenamientos. Trabajar al completo durante dos semanas, aunque con esa falta de certeza de cuándo se jugaría, debe haber valido para progresar algo en la conjunción del equipo, que había experimentado una regresión progresiva con el paso de la temporada. En ocasiones se desconoce dónde puede hacer click una plantilla con talento pero con deficiencias. La necesidad de victorias es máxima. No sólo pensando en una posibilidad tenue de ir a la Copa del Rey, sino en que la temporada corre y hay que estar en play off sí o sí al final. Entre otras cosas, porque depende estar en Europa la próxima temporada del puesto en el que se acabe. En la coyuntura actual, empero, se trata de mejorar y ganar cada partido, no hay demasiado margen para hacer prospecciones e ilusiones si no hay mejoras sólidas.

Viene el Casademont Zaragoza, con varios ex (Omar Cook, Deon Thompson, duda, y Adam Waczynski) y que tiene en el Carpena una habitual bicoca año tras año. La pasada temporada, con Luis Casimiro en el banquillo contrario poco después de que fuera destituido por el Unicaja, fue un baño del rival. Y así ha sido con frecuencia desde que en la capital aragonesa volviera el baloncesto ACB. Antes del parón de entrenamientos por el positivo, el cuadro maño venía de una secuencia interesante, con victoria clara en Andorra y una paliza al Baskonia, habrá que ver cómo ha digerido estos días sin entrenar. Con 6-9 de balance por el 6-8 del Unicaja, una victoria forastera haría al equipo malagueño caer más abajo aún en la clasificación.

Con la incertidumbre de la fecha y las fiestas navideñas habrá que ver qué entrada tendrá el Carpena en las víspera de Reyes. El Unicaja arranca 2022 con la necesidad de ganar después de un horripilante 2021, el peor de la historia reciente del club, con menos de un 40% de victorias y cifras de equipo menor. Toca resetear y empezar a hacerlo mucho mejor con el cambio de almanaque.