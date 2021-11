En directo, Unicaja-Urbas Fuenlabrada

Encuentro clave para el Unicaja ante el Urbas Fuenlabrada. No hay margen de error para ir a la Copa y escalar posiciones. Por aquí, todo lo que pase en el duelo de la 11ª jornada de la Liga Endesa 2021/22.

La Previa

Hay un duelo de necesidad impresionante esta tarde en el Carpena. No es una final, pero casi. No tienen mucha red ninguno de los dos equipos y con seguridad uno saldrá tocado. El Unicaja tiene la urgencia de seguir sumando en el camino por la Copa del Rey, donde no le sobra ningún triunfo. Se ha puesto cuesta arriba viajar a Granada en febrero y partidos como el de hoy son fijos porque aún quedan buques como el Real Madrid o el Valencia. El Urbas Fuenlabrada es penúltimo, con un balance de 2-8, y los banquillos de la zona baja están temblando.

Los malagueños dieron una imagen fea y pobre en Dijon. Quizá de las peores de la temporada, aunque ya hay demasiados borrones para estar en noviembre. No le queda otra a los jugadores que tratar de arreglar el desaguisado perpetrado en Francia. Una derrota con relativa importancia en las matemáticas del grupo en la BCL, pero en la ACB apenas queda margen para el fallo. Menos en el Carpena y ante un rival en descenso. Se demanda varios pasos adelante de algunos jugadores a los que se espera. También la respuesta del banquillo, que debe alzar la mano ahora a contracorriente.

Ya hay varios entrenadores despedidos en la liga con unos guarismos similares a los cajistas. En cada latitud la paciencia es variable, pero Katsikaris no puede permitirse mucho más. Una derrota esta tarde ya comenzaría a tensar la cuerda del eslabón más débil. Ya tiene mucha tensión la de Raventós, con el contexto de que los fuenlabreños marchan penúltimos de la Liga Endesa. La frialdad de los números les condena. Dos victorias en 10 partidos. La realidad es diferente, porque compitieron bien en la mayoría, pero el resultado final es la nota del examen.

Llaman la atención las estadísticas del Urbas Fuenlabrada si se compara con su lugar en la clasificación. Es el segundo mejor ataque de la competición y el mejor en el reparto de asistencias. Su labor ofensiva es de sobresaliente. Y también está arriba en la faceta del rebote. Sucede que el agujero atrás es sideral, siendo la segunda peor defensa. Por ahí se escapa todo lo bueno y por ahí se entiende la situación en la que están. Además no podrán contar con Leo Meindl, que estaba explotando de manera clara antes de lesionarse el tobillo. Pero tiene otros jugadores interesantes. No estará en Málaga Dragan Milosavljevic, que está cerca de fichar por los madrileños.

Está por ver qué entrada registra el Carpena en un día de mucho bullicio para el deporte malagueño. Son varios los equipos de la provincia que juegan en casa y en un horario similar. A las 18:00 horas en La Rosaleda el Málaga recibe a la UD Las Palmas y se espera una gran entrada, rondando los 20.000, lo que debería perjudicar al Unicaja. No obstante, los fieles de la Marea Verde estarán alentando. Es un partido más importante de lo que parece para los cajistas, que necesitan esta victoria para ir sacando la cabeza. Lo contrario ya preocupa. Mucho.