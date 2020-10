Jaime Fernández sí viaja con el equipo rumbo a tierras mañas para el partido de este viernes ante el Casademont Zaragoza de la octava jornada de la Liga Endesa. Así lo ha decido el cuerpo técnico de Luis Casimiro, a diferencia de la decisión tomada con Gal Mekel, que continuará en la Costa del Sol para su puesta a punto, quizá para el duelo de este domingo ante el Monbus Obradoiro.

Jaime Fernández comenzó a trabajar con el grupo esta semana tras ocho meses de inactividad. Ha sido una lesión larga la del jugador madrileño que comienza ya a ver la luz. Se quieren tomar todas las precauciones posibles con el base para que su retorno sea placentero y positivo para todos de ahí que viaje con el equipo.

La idea del club en un principio es la de que viaje con la plantilla a Zaragoza pero que no llegue a disputar minutos a las órdenes de Casimiro ante el conjunto maño. Desde mediados de febrero en la final de Copa del Rey ante el Real Madrid que Jaime no se viste de corto para tener minutos. Sus dos talones se lo han impedido. Es por ello que se quiere ir con cautela. Viaja para hacer grupo y entrar en la dinámica con el preparador físico.

Tras ocho meses no se quiere forzar la maquinaría y es por eso que solo tendrá minutos realmente cuando esté bien a nivel competitivo. No se puede garantizar que, por sorpresa, acabe teniendo minutos, pero no seguiría el plan inicial establecido con su recuperación. El domingo ante el Obradoiro quizá es otro cantar...