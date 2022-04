Drew Crawford y el momento histórico de su padre con Michael Jordan

Si hay un momento icónico en la historia del baloncesto es el tiro ganador de Michael Jordan en el sexto partido de las finales del 1998 frente a los Jazz en Utah. ¿Hubo falta del genio neoyorkino sobre su defensor? No la pitó Danny Crawford, uno de los árbitros encargados de impartir justicia ese día. Hace poco estuvo en España el colegiado, que pitó cerca de 1.500 partidos en la NBA, para visitar a su hijo. Se trata de Drew, que ahora juega en el Morabanc Andorra en la ACB después de pasar por Italia, Turquía, Israel o Alemania. Este domingo visita el Carpena con los del Principado.

Hace unas semanas, el alero hablaba sobre aquella acción y las anécdotas que le había contado su progenitor. "Ese partido fue una locura porque su decisión pudo cambiar la historia del baloncesto. Cuando Jordan hizo ese tiro, hubo quien dijo que empujó a Byron Russell en el movimiento. Mi padre era quien tenía que pitar, pero decidió no hacerlo. Si lo hubiera hecho hubiera cambiado la historia del baloncesto. ¿Si creo que fue falta? No creo que lo fuera", decía en un reportaje de la ACB.

"Mi padre me lo explicó así: él dice que al final de un partido, hay decisiones que son hormigas y otras que son elefantes. Las hormigas representan algo pequeño, algo que no afecta al partido demasiado. Y luego están los elefantes, cosas que hay que pitar siempre, incluso al final de un partido. Para mí, ese empujón es una hormiga. No creo que fuese falta", aseguraba el jugador: "Para mí, mi padre es solo… papá. Pero en su profesión él fue árbitro de la NBA durante 32 años. Iba a sus partidos muchas veces de niño y la gente de al lado le gritaba pero no me molestaba porque sabía que a él no le importaba. Pero mi hermana… mi hermana lloraba a veces. Ella odiaba escuchar lo que la gente decía de él. A él no le importaba y eso es lo que le hacía tan bueno en lo suyo. No se preocupaba en lo que le rodeaba, estaba centrado en lo que estaba haciendo". Será una de las amenazas a frenar por el Unicaja.