Saint-Supéry y Folgueiras jugarán el Adidas Next Generation de la Euroliga

El Unicaja estará presente en el Adidas Next Generation de la Euroliga que se disputará la próxima semana en Ljubljana. En la capital de Eslovenia se repartirán los últimos billetes para la fase por el título que se disputará en Belgrado en mayo, en un evento paralelo a la Final Four. No estará el equipo malagueño al estar fuera del universo Euroliga, pero sí tendrá a dos representantes de mucho calibre. Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras disputarán un torneo que es un gran escaparate para esta categoría. La competición creó un equipo para que muchos de los talentos en equipos que no disputan la máxima competición continental puedan estar. Y la proyección de los dos cajistas no ha pasado desapercibida.

Una gran oportunidad para mostrarse para el rinconero, aún cadete, y para el paleño. El primero incluso tuvo su bautizo con el primer equipo, siendo el debutante más joven de la historia. Son dos de los dos grandes proyectos que hay en Los Guindos, también con impacto a nivel nacional. Ahora se medirán en el ámbito internacional. Ambos formarán parte del Next Generation Team Ljubljana, encuadrado en el Grupo B. Se medirá al Cedevita Olimpija Ljubljana, al GAK Basketball Academy Gdynia y al Zalgiris Kaunas. En el A están el Orange1 Bessano, el Basket Brno, el Real Madrid y el Alba Berlín. Los partidos comenzarán el viernes 15 de abril.