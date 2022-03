Vicedo: "Es extraño ver que el Unicaja no esté en posiciones más altas"

Edgar Vicedo es el agente doble del Obradoiro-Unicaja de este sábado. El alero empezó la temporada en Málaga por las lesiones e incluso llegó a debutar en la ACB. Se marchó cuando se cumplió su contrato temporal y desembarcó otras semanas en el Urbas Fuenlabrada. En Santiago de Compostela encontró la estabilidad el madrileño, que está siendo parte de la rotación de Moncho Fernández. Es el protagonista de la promoción de los gallegos para el duelo, que se disputa de manera casual el 19 de marzo, el Día del Padre.

"Mi vinculación con el deporte viene por mi padre, desde que nací. Todos los valores que tengo y todo lo que transmito es algo que él me ha inculcado. Y lo sigue haciendo. Estoy muy agradecido y me siento muy afortunado de tener una referencia paternal como la suya, que me sigue aconsejando, apoyando y guiando en cada paso", explicaba el ex cajista, que hacía referencia al choque: "Es extraño ver que el Unicaja no esté en posiciones más altas en la clasificación. Tienen un equipo con mucho talento individual y creo que una de las claves será frenar ese talento y, sobre todo, hacer nuestro juego, como hicimos en Baskonia".