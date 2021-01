Elegante despedida de Nedovic a Vovoras, despedido en el Panathinaikos

Georgios Vovoras ya no es el entrenador del Panathinaikos, que busca cambiar el rumbo después de perder el liderato en la liga griega e ir en el vagón de cola en la Euroliga. El técnico en el primer movimiento del gigante heleno y puede que no sea el último porque se habla en la prensa de Atenas de que está en el mercado en busca de fichajes. Aún no está confirmado su sustituto, que será clave para la llegada de refuerzos. El AEK le superó en su país (el Olympiacos está en Segunda División) y en Europa su balance de 5-11 es muy pobre para un equipo construido para pelear por el play off. Allí está Nemanja Nedovic, que tuvo una elegante despedida con Vovoras en su cuenta de Instagram.

"Odio esta parte de nuestro trabajo, especialmente en una situación como esta. Gran entrenador pero aún mejor persona. Ojalá tú puedas ser capaz de demostrar lo bueno que realmente eres", publicó el ex jugador del Unicaja, que ya hablaba en verano de la importancia del entrenador para su llegada al PAO: "Buscaba sentirme cómodo y ayudar tanto como fuera posible. Me siento importante aquí. El entrenador me habló y me explicó que mi rol será clave para el equipo". "No hablo solo desde mi propio ángulo, porque él me dio mucha libertad, sino que lo miro desde la perspectiva de un equipo. Un gran entrenador. Esto se puede notar, por ejemplo, después de tiempos muertos y otras interrupciones, cuando tenemos un porcentaje extremadamente alto de jugadas ofensivas exitosas. Aprendió mucho de Pitino. Realmente disfrutamos jugando", añadía semanas después. El escolta serbio en la A1 griega promedia 15.5 puntos y 2.5 asistencias y en la Euroliga, 16.5 y 3.5, siendo uno de los líderes de los griegos.