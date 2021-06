La lista completa de equipos de la Champions League

En unos meses arranca una nueva era para el Unicaja, que decidió abandonar la esfera Euroliga para adentrarse en la de la FIBA. Por primera vez en su historia disputará la Champions League, un torneo emergente pero que aún está por detrás de la Eurocup. Una decisión estratégica del club de Los Guindos, que aún no explicó de manera pública, y una apuesta por una competición que va hacia arriba. El tiempo dirá si el trasvase fue acertado. Tras reunirse el board de la FIBA, este viernes se anunció lo equipos que comprondrán la BCL en la temporada 2021/22, donde ya estará el equipo malagueño. Habrá cuatro equipos españoles, no más, como se esperaban. Quedan fuera los equipos que quedaron detrás del Unicaja en la tabla de la ACB, UCAM Murcia y Casademont Zaragoza, que aspiraban a estar. Un aviso para el equipo malagueño, que deberá mejorar sus prestaciones en la competición doméstica para estar en la BCL aunque el compromiso fuera por tres temporadas.

Unicaja, Lenovo Tenerife, San Pablo Burgos y Baxi Manresa (España), Besiktas, Darussafaka, Galatasaray, Tofas Bursa y Pinar Karsiyaka (Turquía), Dinamo Sassari y Happy Casa Brindisi (Italia), AEK Atenas, PAOK Salónica y Lavrio (Grecia), Dijon y Strasbourg (Francia), Nymburk (República Checa), EWE Baskets y MHP Riesen Ludwigsburg (Alemania), Hapoel Jerusalén y Hapoel Holon (Israel), Falco KC Szombathely (Hungría), Oostende (Bélgica), Igokea (Bosnia), Nizhny Novgorod (Rusia), Ryas Vilnius (Lituania), Stal Ostrow (Polonia) y VEG Riga (Letonia) son los 28 equipos clasificados directamente para la fase de grupos. Después, habrá cuatro equipos más que saldrán de una fase previa que jugarán Mornar Bar (Montenegro), Juventus Utena (Lituania), De'Longhi Treviso (Italia), Hapoel Eliat (Israel), Peristeri (Grecia), Brose Bamberg (Alemania), London Lions (Inglaterra), Le Mans (Francias), Salon Vilpas (Finlandia), Kalev Cramo (Estonia), Bakken Bears (Dinamarca), AEK Larnaca (Chipre), Opava (República Checa), Split (Croacia), Levski Lukoil (Bulgaria), Tsmoki Minsk (Bielorrusia), Mons-Hainaut (Bélgica), Kapenberg Bulls (Austria), Prometey (Ucrania), Freiburg (Suiza), Parma (Rusia), Cluj Napoca (Rusia), Sporting (Portugal) y ZZ Leiden (Países Bajos).

73 solicitudes de 30 países europeos diferentes estarán representados en esta temporada 2021-22, con 24 ligas representadas de los 24 equipos que comienzan en las Rondas Clasificatorias. La Basketball Champions League 2021-22 se pondrá en marcha el 13 de septiembre, con los torneos de las Rondas Clasificatorias, antes de la Temporada Regular, programada para el 4 de octubre. Casademont Zaragoza, Cholet, Fortitudo, Limoges, Peristeri y Turk Telekom (Eurocup) serán algunos de los equipos que dejan de participar respecto a anteriores temporadas. Hay cinco equipos turcos, el país dominante en la competición.

El sorteo de los grupos se celebrará el 7 de julio en un curso donde se estrenará formato. Habrá ocho grupos de cuatro equipos. El primero de cada uno pasará al Round 16 y el segundo y el tercero disputan una eliminatoria al mejor de tres partidos. Los que superen esa primera criba se encuadrarán en cuatro grupos de cuatro y los dos primeros jugarán un play off de cuartos de final (también al mejor de tres). Y de ahí cuatro accederán a la Final Four, a celebrar en una sede con semifinales y final a partido único. No hay oficialidad aún de la televisión que la retransmitirá, siendo el año anterior DAZN en España.