Aún con la excitación de un partido tan disputado como el que acababa de ganar el Unicaja, Luis Casimiro se mostró muy satisfecho con la reacción de los suyos: "El partido ha sido duro, el primer tiempo fue muy igualado; en el segundo hubo un momento difícil donde ellos se han ido. Con los pequeños hemos dinamizado el partido. Con ellos tuvimos mucho más dinamismo en ataque, triples, corriendo en ataque, necesitábamos más en nuestro ataque para acertar. Luego hemos vuelto al partido desde la defensa, sobre todo cerrando el rebote en el segundo tiempo, eso es lo que nos ha dado poder ganar el partido"

"Cada partido es muy diferente, las cosas pasan por motivos diferentes, hemos reaccionado muy bien hoy. Nos empiezan a salir las cosas, si no te salen es difícil tener la mentalidad para seguir creyendo. Hemos vuelto al partido cuando hemos atacado rápido. Hemos cerrado mejor los espacios y reboteado muy bien en la segunda parte. El Gran Canaria vino con una dinámica ganadora que ayuda a estar bien", explicó el preparador y añadió que el trío Adams, Jaime y Brizuela es una apuesta que le ha salido bien y aunque no será muy habitual verles muchos minutos juntos en el parqué, sí es un buen recurso.

"Veo que a Jaime ha estado muy involucrado en el equipo y lo ha hecho muy bien. Al final, han jugado pequeños mucho tiempo, con ellos dinamizas y aceleras el juego y ha sido increíble. Tenemos un desequilibrador más con Darío. Jaime va a mejor con el tratamiento y esta semana larga le ha venido muy bien. Quiero resaltar también el esfuerzo de Gerun, su rebote vale un partido, estábamos uno arriba y ése rebote valía un partido", resaltó Casimiro.

En lo referente al estreno de Brizuela, el entrenador se mostró contento y explicó por qué de sus palabras anteriores: "Cuando dije que quería mantener el roaster, también dije que si no pasaba algo gordo, grande. Llevamos tras Darío prácticamente un año, no pudo ser, estuvo Valencia y en el momento en el que ha habido la mínima oportunidad de traerlo, lo hemos hecho. Ahora hace un año de las primeras conversaciones. Es una apuesta de futuro y lo hemos hecho. Como le dije a Quique Villalobos estaba escrito que tenía que jugar en Málaga. Lo he visto bien en ataque, nos ha dado frescura y ha jugado en los minutos de máxima tensión, en los finales, él está acostumbrado a eso y hace cosas, como Jaime, increíbles".

Por último, Luis Casimiro reconoció que la ausencia de partidos de Eurocup le ha venido muy bien a la recuperación de Jaime Fernández que ha podido tratarse y trabajar mejor en ese aspecto y concluyó con un mensaje apra la afición: "A la afición masiva del Carpena darle las gracias por cómo se ha metido en el partido, cómo ha ayudado y ha llevado al equipo. Una afición como la nuestra cuando se mete en el partido ayuda muchísimo y el otro equipo lo nota mucho también".