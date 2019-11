Seis malagueños irán en el puente de diciembre con España

Nutrida representación malagueña en las convocatorias de la selección española de baloncesto para las concentraciones del puente de diciembre. Un total de seis representantes tendrá Málaga en diferentes categorías. En masculina, Álvaro Folgueiras fue citado con la sub 15, de la que integrará el cuerpo técnico Javier Montáñez. Entre los ayudantes de la sub 17 estará Chiki Gil. En féminas, con la sub 16 estarán Elena González y Cristina Noemí Ugochukwu. La sub 15 llamó a Lucía Cazorla.

Folgueiras es uno de los mayores talentos que se foguean en Los Guindos. Después de descollar con unos números impactantes en el Campeonato de España infantil, el alero paleño pertenece al cadete de segundo año del Unicaja, que curiosamente dirige Chiki Gil. La sub 15 masculina hará una concentración en Azuqueca de Henares con la que preparar el Torneo de la Amistad del próximo verano. En el cuerpo técnico está Javi Montáñez, que tras algunos años en la cantera cajista ahora pertenece al Manilva. Gil, que fuera ayudante de Luis Casimiro en la pretemporada, ya es habitual entre los ayudantes de las categorías inferiores de España. Este verano estuvo trabajando también con la sub 17, en la que estuvieron Pablo Sánchez, Javi Rodríguez, Jeffry Godspower o Gody Dike. Ahora, con un grupo más experimental y sin sus mejores jugadores, jugarán un torneo junto a Rusia y un combinado sub 22 de Islas Baleares en Inca.

En féminas, a la sub 16 se incorporarán Elena González, que pertenece al junior del Unicaja de Dani Martín, y Cristina Noemí Ugochukwu, que juega en el cadete de segundo año de Ale García. La generación del 2004 debutará en competición oficial con el Europeo sub 16. El siguiente paso importante será medirse a algunas de las mejores selecciones del continente en el Torneo Memorial Juan de Mena, donde se enfrentarán a Castilla y León (viernes 6), Alemania (sábado 7) y Rusia (domingo 8). Con la sub 15 acudirá Lucía Cazorla, del CAB Estepona, que viajará a Zamora. Este combinado nacional preparará el Torneo de la Amistad de próximo verano.