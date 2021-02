"Nos falta un jugador o dos para que el equipo sea más fuerte"

Fotis Katsikaris habló en la previa de la visita del Unicaja al Nanterre. El preparador de los malagueños es optimista a pesar de que la situación del conjunto verde es difícil ya que aún no ha ganado ningún partido en el Top 16 y arrancará mañana la segunda vuelta de esta fase de la Eurocup.

"Estamos en una situación complicada, jugamos contra un equipo que la semana pasada nos ganó aquí. Es un equipo que jugó muy bien, tiene mucho físico, jugadores con mucho talento. Nos castigaron durante el partido con situaciones que nosotros no podíamos controlar. Entonces, ya les conocemos del partido anterior y creo que el equipo va a estar mucho mejor que en el partido que jugamos aquí. Trabajamos cada día más, el equipo ha mejorado mucho contra el Valencia y espero que contra el Nanterre, más", explicó el griego.

El griego ya está asentándose en la dinámica del grupo después de su reciente desembarco y habló sobre sus intenciones en las sesiones de trabajo: "Más la consistencia, los jugadores están atendiendo un poco lo que estamos buscando, las claves para ganar los partidos, para competir sobre todo. El esfuerzo en defensa, el tema táctico. estamos a un buen nivel después de los entrenamientos y los partidos que hemos jugado. Estoy esperando eso, que el equipo mejore. Recuperamos algunos jugadores que ahora mismo no están finos, algunos con problemas físicos, otros de forma. Eso es lo que estamos esperando e intentando hacer: más jugadores y que seamos más solidos. Es lo que buscamos"

Con tres derrotas en los tres partidos, las posibilidades de pasar de fase son complicadas para los andaluces, pero no remotas: "Es una oportunidad para nosotros, no descartamos ningún partido ni pensamos que ya no tenemos ninguna opción. Hay opciones, muy difícil pero hay opciones ganando los tres partidos. Para llegar y ganar tenemos que mejorar, las dos cosas van unidas. Es una oportunidad, cada vez que tienes un partido en Europa es una oportunidad, quiero que estrechemos todas las oportunidades que pueda tener el equipo para clasificarse·.

Por último, el entrenador griego del Unicaja habló sobre la posibilidad de que se refuerce el equipo: "Trabajando con el equipo, es obvio que el equipo necesita esfuerzos. Creo que podemos conseguir algo pero el equipo sí que necesita esfuerzos y estoy esperando otra vez que trabajando con el grupo, nuestro objetivo es mejorar, recuperar algunos jugadores que no están bien, pero creo que nos falta un jugador o dos para que el equipo sea más fuerte, más competitivo para lo que resta en la temporada: Copa del Rey, Liga y Eurocup".