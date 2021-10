La Final Four de la BCL será en una ciudad neutral

Patrick Comninos estuvo de visita en Turquía, un país donde le ha ganado el terreno a la Eurocup. Desde que se estrenó la Basketball Champions League se unieron al torneo de la FIBA el Darussafaka, el Galatasaray, el Besiktas, el Pinar Karsiyaka y el Tofas Bursa. Mucho potencial y varios de ellos están entre los grandes aspirantes al título por su potencial económico y deportivo. Allí el CEO de la BCL dio algunas pistas de hacia donde va la competición, con la Final Four como principal protagonista. Como ya avanzó en su entrevista en Málaga Hoy, se celebrará en lugar neutral.

"Después de cinco temporadas creemos que estamos preparados para este cambio. Cuando comenzamos en 2016 sabíamos lo difícil que sería jugar la Final Four en terreno neutral y llenas el pabellón. Por eso pensamos que si uno de los equipos implicados jugaba en casa tendríamos más aficionados en las gradas. Especialmente después de lo que vimos en Amberes en 2019 y en Nizhny Novogord en 2020 creemos que estamos preparados para esto. Hemos tenido pruebas de que hay un audiencia que quiere ver el baloncesto de alto nivel en directo. Nuestro plan actual es jugar el evento en un pabellón que no esté afiliado a ninguno de los 32 clubes que participan en la BCL", afirmaba el dirigente griego, que afirma que habrá noticias pronto: "Esperamos poder anunciar la ciudad sede de la Final Four muy pronto, pero queremos tomarnos el tiempo para asegurarnos de que tomamos la decisión correcta".

Más allá del anuncio, Comninos hizo balance del crecimiento del torneo. "Ofrecemos a los clubes el entorno que les permite promover a sus equipos y les ofrecemos un nivel de certeza para planificar y controlar su propio destino, en el sentido de que los clubes saben que si se desempeñan a un alto nivel en su liga nacional tendrán un lugar garantizado en la BCL. Por tanto, no dependen de factores externos", aseguraba el CEO, que ampliaba: "Y una vez que ingresan en la competición estamos muy orgullosos de la colaboración que hemos tenido con todos los clubes. Somos la competición de clubes número uno en las redes sociales y, como siempre nos gusta recordar, la BCL está organizada por clubes para clubes. Sus intereses siempre son lo primero".

El Unicaja fue uno de los grandes equipos que se unieron recientemente. El ámbito financiero es un aliciente importante en este trasvase. "El premio económico es la guinda del pastel y por supuesto sabemos lo importante que es apoyar a los clubes, pero para nosotros la experiencia que les ofrecemos y la oportunidad de desempeñarse a un nivel muy alto son más relevantes. Estamos felices de ver que más y más clubes deciden unirse a la BCL con una fuerte decisión cada año", cerraba Patrick Cominos.