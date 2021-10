El decálogo de la BCL

Arranca la Basketball Champions League, arranca el torneo del millón de euros y lo hace con un renovado modelo lleno de emociones y cuatro españoles aspirando a proclamarse campeón de la sexta edición: el San Pablo Burgos, flamante campeón y único bicampeón de la historia y además vigente campeón de la Intercontinental Cup; el Lenovo Tenerife, el primer campeón del palmarés y un fijo en las Final Four; el Baxi Manresa, que regresa a la escena europea con mucha ambición; y un Unicaja decidido a reverdecer laureles europeos que no ha dudado en aparcar la Eurocup apostando por la BCL

1. Un millón de euros en juego

No hay competición que ofrezca un premio mejor para el campeón. Y más en tiempos de Covid donde los equipos han visto mermada su capacidad recaudatoria por entradas. San Pablo Burgos, campeón de la BCL de forma consecutiva en las dos últimas ediciones, es un gran ejemplo.

2. Flexibilidad en calendario: menos partidos, más descanso

En la pasada edición, la BCL evidenció su flexibilidad y capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. En previsión del efecto Covid, modificó el sistema de juego pasando de 4 grupos de 8 a 8 grupos de cuatro equipos para poder jugar en semanas alternas con descanso. Una decisión que se demostró ser un éxito y un acierto buscando el bienestar de los jugadores en comparación con los castigo iniciales de 20-0 y partido perdido por incomparecencia en Euroliga.

3. Sistema mejorado: ‘Play in’ y cada partido cuenta

Este año se sigue apostando por el modelo de 8 grupos de 4 equipos con una novedad: el campeón de grupo se clasifica directamente para el Top16 mientras que el segundo clasificado y el tercero disputarán un ‘play in’ similar al de la NBA pero al mejor de tres partidos para buscar un billete para la segunda fase. El segundo tendrá factor cancha y el tercero, la opción de clasificarse. De este modo habrá emoción en cada partido hasta el final y cada partido tendrá un enorme valor deportivo.

4. Monday Night Basketball

Se desarrolla el concepto del partido de la jornada y se ubica los lunes con una especial atención mediática como sucede en otras grandes ligas como la NFL. El San Pablo Burgos, flamante bicampeón, estrena el ‘prime time’ deportivo de los lunes en casa frente a un reforzado Besiktas. El Unicaja lo vivirá el 1 de noviembre en un partido ante el Dijon en el Carpena.

5. Maxima diversidad y representación

La BCL siempre ha defendido la importancia de la meritocracia deportiva y el modelo deportivo europeo frente al negocio cerrado de las competiciones herméticas como la Euroliga en la que ni los campeones de las principales ligas tienen plaza garantizada.

Esta edición cuenta con 32 equipos en la Liga Regular procedente de 19 países distintos con 9 campeones nacionales vigentes y otros 15 que lo han sido en años anteriores.

Cabe destacar que todos los campeones nacionales continentales que han solicitado participar han obtenido una plaza directa en la Fase Regular o una invitación a una ronda previa que resultó apasionante con 24 equipos de 24 ligas nacionales diferentes.

6. Defensa de las Ligas Nacionales

Las distintas Ligas Nacionales, la Liga Endesa entre ellas, son socias partícipes de esta competición y la sintonía a la hora de planificar, crecer y adaptar es total. Las Ligas no son un rival competidor de la BCL, son socias y ambas competiciones forman un complemento perfecto. El cambio de sistema de competición se ha llevado adelante codo con codo con las ligas nacionales y el CEO de la BCL, Patrick Comninos, es tajante: “Colaboramos estrechamente con todas las Ligas Nacionales. La prioridad de los equipos participantes ha de ser su Liga, esto es algo que entienden y que han agradecido por nuestra parte y un calendario menos cargado les permite poner el foco es sus competiciones domésticas”.

7. Arrasando en redes

La BCL es una competición de referencia en exposición mediática y en impacto en redes sociales gracias a la gran cantidad y gran calidad del contenido multimedia ofrecido (fotos, videos espectaculares, jugadas destacadas, resúmenes, acciones puntuales) logrando un ‘engagement’ brutal con sus aficionados. En la pasada edición se registró un aumento del 6% de seguidores con más de 30 millones de videos vistos alcanzando a un total de 235 millones de aficionados repartidos por todo el planeta.

8. Una Final Four independiente

Hasta ahora la sede de la Final Four o Final Eight se celebraba en casa de uno de los participantes pero este año no será necesariamente así ya que ha quedado claro que el ‘producto’ engancha, el seguimiento en redes sociales es brutal (3,2 millones de videos vistos en la pasada edición y un total de 24,5 millones de seguidores) y la afición responde independientemente del anfitrión. Algo que ya se comprobó en la Final Four de Amberes con Tenerife y Virtus en la gran final o en la edición del año pasado cuando el Nizhny Novgorod, anfitrión, cayó eliminado a la primera.

9. En busca de la Cenicienta

La apuesta por la meritocracia deportiva en consonancia al modelo cerrado con licencias permite la aparición de grandes historias deportivas, algo que engancha a todos los aficionados. Ya se vivió con el año mágico del Leicester en la Premier League se está comprobando ahora en la Champions con el Sherrif Tiraspol, campeón de Moldavia y que lidera su grupo por delante de Real Madrid, Inter y Shaktar.

En la BCL cada año ha habido excelentes irrupciones a lo Cenicienta como el Amberes o el San Pablo Burgos que se proclamó campeón llegando directamente desde la fase previa. ¿Será el Kalev Cramo, campeón de Estonia? ¿O la mítica escuadra de Treviso clasificada desde la fase previa al igual que el Cluj Napoca rumano el Prometey de Ucrania?

10. Los reyes del marketing apuestan por la BCL

La agencia Sportfive, que ha logrado un acuerdo histórico de patrocinio para la camiseta de los Lakers por encima de los 180 millones de dólares y que colabora, entre otros, con los Chicago Bulls, Atlético de Madrid, Chelsea, Borussia o Bayern además del Comité Olímpico Internacional, se ha aliado con la Basketball Champions League para maximizar el impacto de esta creciente competición.