La fórmula de Ibon Navarro: "Disfrutar, sufrir y pelear juntos"

Ibon Navarro desprendía energía antes de viajar a Badalona. Durante casi media hora respondió a las preguntas de los medios malagueños para analizar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Barcelona. La vitalidad del técnico vitoriano es contagiosa y analizó de manera profunda lo que se puede encontrar su equipo en la ciudad catalana. Se agradece la predisposición de un entrenador a ser didáctico a la hora de explicar el juego.

"Yankuba no va a poder jugar, aunque sí viajará como el resto. Kravish aún está enfermo, aunque ya sin fiebre. Estaba aún mal este lunes [jugó mermado el americano ante el Baskonia]. Kendrick está recuperándose del partido del domingo, jugó más minutos de los que nos hubiera gustado, fue un partido duro. Darío está aún en proceso de reinserción, lo normal tras el partido del domingo. Dentro de las circunstancias estamos bien", analizaba sobre el estado físico de la plantilla. "Viajan los 14, Mario porque va a estar en el roster. Es un premio al equipo por la primera vuelta que ha hecho y en ella han influido tanto Yankuba como Augusto, que son parte de esto".

"Llegar a las 21:30 e intentar hacer el mejor partido posible, intentar disfrutar, sufrir y pelear juntos", respondía Ibon cuando se le cuestionaba por el propósito del equipo: "Que cuando acabemos no nos arrepintamos de que los nervios nos hayan atenazado, de que no dimos todo, de que nos faltó esto o aquello.. Si ocurre así es posible que ganemos, pero no todo depende de ti. El objetivo es empezar bien a las 21:30 y acabar mejor a las 23:30".

"La mayor clave del partido es el rebote", apunta Ibon Navarro desentrañando el encuentro: "Ningún jugador tiene la capacidad reboteadora que tiene Augusto, pero Yankuba nos daba algún rebote por encima del aro, algo de lo que estamos faltos ahora. Es un jugador menos ante una batería interior tremenda. El arma de usar a Osetkowski de cinco va a ser una rotación normal porque sólo tenemos da Kravish. Trastoca, pero Dylan está algo falto de confianza en su tiros y saber que le necesitamos, que meta o no va a estar en pista, y nos hace falta que lo haga bien puede ayudarnos".

"Para nuestra defensa atacar bien es clave", profundiza el técnico vitoriano: "Estar acertados, conseguir el mayor volumen posible de buenos tiros. El acierto en los primeros partidos de Copa suele faltar, a ver si no nos falta a nosotros. Hay que conseguir que el Barcelona no tenga juego posicional cerca del aro. Tiene demasiados jugadores importantes, centrarte en controlar a este o aquel puede ser inútil. Ahora mismo Álex Abrines y Jokubaitis están excelsos. Limitar segundas opciones y ganar opciones de correr es muy importante asegurando el rebote. No sólo rebotes puros, situaciones de Kalinic o Vesely palmeando, que sacan para tiros de tres puntos liberados. Parecen fuera de la táctica pero son más importantes que la táctica".

Los jugadores del Unicaja señalaban en la víspera que el ritmo de partido era una de las claves. "Hay que ser muy agresivos a campo abierto, no esperar a que te hagan la falta porque te la van a hacer. Eso les favorece, si le damos oportunidades van a hacer faltas legales. Hay que ser más agresivos y plantarnos en tres-cuatro segundos en la zona rival para generar situaciones favorables. Lo que quieren es parar el juego campo abierto, habrá que confiar también en el buen criterio de los árbitros. Hay mucho volumen de jugadas en la primera vuelta en las que se han sancionado de manera distinta con jugadas diferentes. Hay que ayudar también a los árbitros a que vean que quieres atacar y no sacar la falta", razonaba el técnico vitoriano sobre cómo intentar llevar las riendas del partido y detener los parciales altos del Barça: "Son los momentos que tienen. Tú pierdes el control porque atacan más. Son de los mejores de Europa defensivamente, si no tienes acierto, no metes golazos, podemos decir, y en nada de tiempo, en cuatro minutos, te meten un 0-21, como le pasó a la Virtus la semana pasada. Hay que controlar el bonus, pisar pintura de manera constante, no abusar del juego perimetral, reconocer los jugadores que debes atacar y no permitir canastas fáciles y segundas opciones. No dejar de ser disciplinado y duro, en los distintos formatos de quintetos que se planteen. Si tú bajas la guardia te pueden plantar un parcial demoledor en nada. Intentar ser constantes y sólidos. Encontrar los puntos en los que tenemos que ser más incisivos para poder agarrarnos en el marcador".

"El poste bajo de Mirotic y Kalinic es importante, la clave es que pisan pintura cada vez y esa agresividad hace que haya muchos contactos, muchas faltas, tiros libres... Es un equipo muy duro, son muy fuertes, potentes en el 1x1, si ponen el balón en el suelo se acercan al aro, el bote siempre es agresivo. Trabajan los 6-7 primeros segundos para tener tiro claro y se van metiendo en el salón de tu casa, tienes que trabajar desde muy temprano y tener un nivel de dureza alto para no tenerlos en el segundo cuatro de posesión bajo el aro. De igual forma hay que ser incisivos y que esa dureza de ellos no te mantenga como un equipo de balonmano sin desbordar y pisar pintura", coronaba Navarro.

Acerca del nivel de la Copa, con ocho equipos que eran a priori los ocho mejores en verano, Ibon señalaba que "la presencia de una sorpresa es positiva porque había una ilusión de una afición que se desplazaba y no se les esperaba y ello favorecía el ambiente festivo. Pero las ocho plantillas que a priori eran favoritas para estar están. Nadie ha fallado, lo que no quiere decir que por debajo del octavo no hayan hecho las cosas bien. A nivel de conjunción, química, nivel de juego... Es la principal reflexión, que nadie ha fallado. Entre los ocho primeros no hay demasiada distancia de victorias con más de la primera vuelta jugada".

"A nivel de resultados, haber perdido dos de los últimos tres partidos, puede parece que no pero hemos competido. A nivel físico hemos tenido dificultades, unas conocidas y otras no. Cuando juegas contra un rival tan físico hay cosas que no haces bien porque no te dejan", respondía el entrenador cajista sobre cómo llega y cuál es el margen de progresión del bloque: "No creo que sea el tope de este equipo, tenemos mucho margen de mejora. Lo que no mejora empeora, no podemos seguir así hasta el final. En final de temporada no estaremos al máximo nivel. No puedes pretender que en una temporada construyas el bloque sólido que aguante. Puedes crear química, que fluya bien, pero estaremos lejos del tope. Sólo podemos mejorar, si no empeoraremos".

Acercas de si hay armas tácticas preparadas, Ibon señalaba que "todo depende de cómo tengas pensadas las cosas. Todo el mundo prepara algo para la Copa. No sabes si lo sacas en el primero, igual lo dejas para el segundo, pero igual no lo juegas el segundo. Lo dejas para un partido igualado o para cuando se te complica, si está complicado puede ser peor... Tenemos alguna información de los jugadores, de cómo confían o no en algunas cosas, pero no lo voy a decir, lógicamente. Son sensaciones de partido, hablamos mucho en el staff, este es el rival para hacer esto si estamos bien, a este no nos puede ir tan bien... Pero hay que mirar caras, ver qué grado de autoconfianza hay... No puedes ir con ideas prefijadas de hacer esto u otro, las sensaciones en el momento son claves".

"Tenemos la capacidad de poder sorprende desde muchos jugadores. Si no funciona uno lo hace otro. Es bueno que muchos puedan aportar. Si aparecen dos o tres somos un equipo extremadamente peligroso. Vamos con mucha ambición y poca presión, no podemos estar atenazados por el ambiente y el escenario, eso no ayuda. Tener esa responsabilidad de competir y hacerlo bien está bien, pero si es un sobreestrés y nos supera el partido empieza en el minuto 8 y se te puede haber ido ya. Con ganas. Ni lo buenos porcentajes nos pueden hacer pensar que esto es fácil ni los malos pensar que no merecemos estar aquí. Confiamos los unos en los otros, no sabemos cómo pero vamos a encontrar la forma de hacerles daño", proseguía Ibon sobre cómo se maneja el duelo, al tiempo que era cuestionado sobre cómo el público podía volver a favor: "El Barcelona gana en campos complicadísimos en Europa. ¿Les afecta que 7.000 animen al Unicaja? No lo sé. En un partido pueden pasar 1.000 cosas. No se puede teorizar o elucubrar, los que jugamos estamos abajo. Puedes ver que la gente celebra una acción tuya y no del rival, vale. Al final es baloncesto, estamos acostumbrados a jugar en campos muy hostiles, no afecta al rendimiento".

Cuestionado por el enfado de Will Thomas ante el Baskonia, Ibon decía que "un jugador profesional quiere jugar siempre. Discutimos, preguntamos y hablamos. Preguntádselo a él qué pasaba", cerraba el entrenador vitoriano.