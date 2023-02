Will Thomas y su enfado: "Sin problemas, es parte del juego"

"Ningún problema, es parte del juego". Will Thomas (Baltimore, 1986) no sonríe mucho, pero lo hace para responder cuando se le cuestiona qué ocurrió el domingo ante el Baskonia, cuando se marchó enfadado al banquillo tras ser cambiado en el tramo final, con el partido caliente. Maneja los códigos el americano tras cinco lustros como profesional. Un calentón y pasa página. Parte de su rol y el hecho de que sea el jugador mejor pagado es por su capacidad de ser un pegamento. "Hay que liderar con el ejemplo, no con las palabras. Si me preguntan algo, seguro que le ayudo, pero intento mostrar mi ética de trabajo, ser un ejemplo. Es la mejor manera", asegura cuando se le pregunta cómo intenta ayudar a los americanos más jóvenes.

"Me siento bien, siento que el equipo sabe que está en el lugar en el que debe estar. La temporada va muy bien hasta ahora. Era uno de los objetivos estar en la Copa del Rey y estamos ilusionados por jugar en Badalona. Pensamos en el partido a partido. Estamos jugando bien, no debemos olvidarlo. Las derrotas han sido ante dos equipos top de la ACB, Baskonia y Gran Canaria, que están jugando muy bien esta temporada. En los dos partidos hemos tenido opciones de ganar. Debemos estar centrados en los que sabemos hacer bien para hacer algo importante en la Copa", señala Thomas, que celebra cómo los jugadores han asumido lo que tienen que hacer: "Nuestra fuerza, como el coach dijo desde el principio de temporada y estamos demostrando, es el grupo. Nuestra amplia rotación de 12 jugadores. Si todos jugamos a un nivel top somos muy difíciles de batir. Estamos donde se supone que debíamos estar. Se firmaron jugadores, se hizo un muy buen roster. La visión del coach es para el equipo y por el equipo, lo estamos ejecutando. La ACB es tan difícil, hay tan buenos equipos en la ACB, que creo que estar quintos es una buena posición. El Top 4 es difícil. En la BCL creo que somos uno de los equipos top de la competición, estamos demostrándolo. Pero sólo seguiremos ahí si seguimos con el sacrificio de cada uno para el beneficio del equipo. Los tipos han adquirido su rol rápido y saben qué hacer cada uno para que el equipo gane, hemos encajado bien. Es bueno ver que esto ocurre porque no es que sea nada fácil. Habla bien de las personalidades de los jugadores, que ponen al equipo por delante de ellos al equipo y crean una cultura ganadora".

"Va a ser difícil, intenso", prosigue Thomas sobre lo que espera en la Copa: "Es una oportunidad de ganar un trofeo. Ellos van a salir duros, van a intentar imponer su estilo de juego. Nuestro tempo de juego es más alto, el de ellos es más lento. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que responderles cuando ellos eleven el nivel físico, estar a ese nivel de exigencia física, hay que manejarlo así".

Se tendrá que ver las caras Thomas con Mirotic, con el que suele encontrarse. "No estoy seguro de cómo vamos a atacarle o defenderle, aún estamos preparando el partido. Desde mi experiencia jugando en Euroliga y ACB contra él en los últimos años, hay alguna manera de hacerle más daño. Normalmente muchos sistemas acaban en él, así que debemos limitar su recepción de balón, intentar reducir sus tiros y hacerle trabajar en defensa", señala sobre las características del jugador hispanomontenegrino, de los más desequilibrantes del continente, al tiempo que recuerda que "el equipo debe tener buen ritmo, aunque hayamos perdido los dos últimos partidos lo tenemos, necesitamos a todos, no hay margen de error para los corregir los partidos. Hay que estar preparados para todos, cualquier cosa puede ocurrir durante el fin de semana".